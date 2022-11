VLC मीडिया प्लेयर की वेबसाइट से मोदी सरकार ने हटाया बैन, भारत में मिलने लगा डाउनलोड का ऑप्शन

नई दिल्ली. मोदी सरकार की ओर से लोकप्रिय मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर वीएलसी मीडिया प्लेयर (VLC Media Player) पर लगाया गया बैन हटा दिया गया है. इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन एक बार फिर यूजर्स को मिलने लगा है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा मल्टीमीडिया प्लेयर पर से बैन हटा लिया गया है. वीएलसी मीडिया प्लेयर की वेबसाइट से बैन 14 नवंबर को हटाया गया. इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने वीएलसी मीडिया प्लेयर की वेबसाइट को यह कहते हुए बैन कर दिया था कि यह पहले से प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर के सर्वर से कम्यूनिकेट कर रहा है और यूजर्स की जानकारी को अन्य देश में ट्रांसफर कर रहा है.

VICTORY 🎉@GoI_MeitY has decided to remove its ban on the website of VLC media player. IFF provided legal support to @videolan throughout this process. (1/3)#WhatTheBlock pic.twitter.com/pW7APDAbIX

— Internet Freedom Foundation (IFF) (@internetfreedom) November 14, 2022