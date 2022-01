SpiceJet ने हवाई यात्रियों को दी राहत, अब बदल सकते हैं यात्रा की तारीख, नहीं लगेगा कोई चार्ज

नई दिल्ली. भारत समेत दुनियाभर में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस बीच घरेलू एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. एयर इंडिया से सफर करने वाली यात्री अब अपनी यात्रा की तारीख (Change in Travel Date) में बदलाव कर सकते हैं.

अगर आप फ्लाइट टिकट बुक कर चुके हैं, लेकिन किसी कारण तय तारीख में सफर नहीं कर सकते तो स्पाइसजेट के फ्री डेट चेंज ऑफर (SpiceJet’s Free Date Change Offer) के तहत आप फ्रेश बुकिंग करा सकते हैं. कंपनी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है.

कंपनी ने ट्वीट में लिखा है, ”फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद प्लान में बदलाव? चिंता न करें. स्पाइसजेट के फ्री डेट चेंज ऑफर के साथ नए सिरे से बुक करें. अधिक जानकारी के लिए spicejet.com पर विजिट करें.”

Change of plans after booking your flight tickets? No worries. Book on a fresh date with SpiceJet’s Free Date Change Offer. For more details visit https://t.co/PykmFjYcix pic.twitter.com/hyiJ0oxOkW

— SpiceJet (@flyspicejet) January 8, 2022