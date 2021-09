ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- ड्रोन सेक्टर में अगले तीन सालों में 5000 करोड़ के निवेश का अनुमान, 10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ऑटो, टेलिकॉम और ड्रोन सेक्‍टर के लिए कई बड़े फैसले किए गए. इसी के तहत भारत को 2030 तक ड्रोन हब बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र ने ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) को मंजूरी दे दी है. वहीं, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने गुरुवार को कहा कि हम अगले तीन सालों में ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में लगभग 5,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगा रहे हैं. इससे लगभग 10 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे सेक्टर में क्रांति आएगी.

साल 2026 तक 1.8 अरब डॉलर का होगा ड्रोन इंडस्ट्री

सिंधिया ने कहा, ”पीएलआई अगले तीन सालों में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से 900 करोड़ रुपये का कारोबार करेगा. हम अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री 1.8 अरब डॉलर का हो जाएगा.”

We are estimating an investment of around Rs 5,000 crores in manufacturing segment of the drone, in the next three years. This would generate nearly 10,000 employment opportunities. This will bring revolution in the sector: Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia pic.twitter.com/o1R2hhixkc

