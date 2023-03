बिना टेंशन Amazon Pay Later से करें खर्च, रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक के लिए मिलेंगे पैसे, कैसे करें एक्टिवेट

हाइलाइट्स Amazon Pay Later: अभी कीजिए शॉपिंग, बाद में करें पेमेंट अमेजन की उधारी वाली स्कीम है Amazon Pay Later कंपनी 60 हजार रुपये तक की क्रेडिट लिमिट देती है.

नई दिल्ली. पहले के समय लोग लोन लेने के लिए अपने करीबियों या रिश्तेदारों पर डिपेंड थे. लेकिन ऐसा करना उनकी छवि को समाज में खराब कर देता था. इसका मतलब था कि आप अपनी फाइंनेंशियल प्रॅाब्लम को किसी दूसरे इंसान के सामने रख रहें हैं. बदलते जमाने के साथ कर्ज लेना आसान हो गया है. देश में कई कंपनियां ‘बाय नाउ पे लेटर’ (Buy Now Pay Later) की सुविधा दे रही हैं. इसी कड़ी में अमेजन भी आपको अमेजन पे लेटर (Amazon Pay Later) की सुविधा दे रही हैं

Amazon Pay Later, अमेजन की उधारी वाली स्कीम है. इसमें आप समान या सर्विस खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट बाद में करना होगा. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हैं तो आप अमेजन की इस सर्विस से आसानी से रिचार्ज, बिल पेमेंट और शॉपिंग कर सकते हैं. आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको 60 हजार रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिलती है. इस लिमिट के अंदर खर्च कर सकते हैं.

Amazon Pay Later सर्विस के लिए एलिजिबिलिटी

>> इस सुविधा का लाभ लेने के लिए न्यूनतम उम्र 23 साल होनी चाहिए.

>> वेरिफाइड मोबाइल नंबर के साथ अमेजन अकाउंट होना चाहिए.

>> वैलिड पैन (PAN) होना अनिवार्य है.

>> बैंक अकाउंट

>> एड्रेस प्रुफ भी अनिवार्य है. इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल्स (60 दिन से पुराना नहीं) या पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अमेजन पे लेटर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

>> अमेजन ऐप में आपको Amazon Pay पर जाना होगा. यहीं पर आपको Amazon Pay Later ​का ऑप्शन दिखेगा.

>> इस विकल्प में जाकर आपको Get Started पर टच करना होगा जिसके बाद एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा. इसके बाद आप Activate in 60 Seconds पर टैप करें. इससे केवाईसी प्रोसेस शुरू होगा.

>> अगर आपने अमेजन पे पर पहले ही केवाईसी पूरा कर रखा है तो आपको इस प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं होगी. इसे वेरिफाई करने के लिए आपको PAN के अंतिम 4 डिजिट देने होंगे. अगली स्क्रीन पर आपको क्रेडिट लिमिट दे दिया जाएगा.

>> अगर केवाईसी पूरा नहीं है तो आधार नंबर, पैन नंबर और ओटीपी के जरिए प्रोसेस को पूरा करें. इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद आपको क्रेडिट लिमिट दे दिया जाएगा.

फ्लिपकार्ट पे लेटर

सिर्फ अमेजन ही इस तरह की सुविधा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि फ्लिपकार्ट भी अपने कस्टमर को उधारी की सुविधा देता है. फ्लिपकार्ट के उधारी के सिस्टम का नाम ‘फ्लिपकार्ट पे लेटर’ है.

