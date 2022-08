नई दिल्‍ली. देश की दिग्‍गज आईटी कंपनी विप्रो (Wipro) के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने इंडस्‍ट्री के कर्मचारियों पर मूनलाइटिंग धोखाधड़ी (Moonlighting Cheating) का आरोप लगाया है. उन्‍होंने कहा कि कर्मचारियों के इस व्‍यवहार से इंडस्‍ट्री की गुणवत्‍ता पर असर पड़ रहा है.

ऋषद प्रेमजी ने ट्वीट किया, टेक इंडस्‍ट्री में बड़ी संख्‍या में ऐसे ‘धोखेबाज’ लोग हैं, जो मूनलाइटिंग चीटिंग करते हैं. जो भी इसका हिस्‍सा हैं, वे यह बात जान लेंकिन ऐसा काम स्‍पष्‍ट और साधारण रूप में धोखाधड़ी ही कहा जाएगा. नासकॉम के पूर्व चेयरपर्सन प्रेमजी ने कहा, टेक इंडस्‍ट्री में सेकंड जॉब का कॉन्‍सेप्‍ट तेजी से उभर रहा है और यह उत्‍पादन के साथ गुणवत्‍ता पर भी असर डाल रहा.

क्‍या है मूनलाइटिंग धोखाधड़ी

यह कॉन्‍सेप्‍ट कोरोनाकाल में वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ने के बाद तेजी से फैल रहा है. मूनलाइटिंग चीटिंग का मतलब है कि रेगुलर जॉब के साथ चोरी-छुपे दूसरी जगह भी जॉब करना. आईटी सेक्‍टर में चूंकि सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, लिहाजा कर्मचारी रेगुलर सैलरी के साथ दूसरी जगह काम करके अतिरिक्‍त कमाई भी करते हैं.

There is a lot of chatter about people moonlighting in the tech industry. This is cheating – plain and simple.

— Rishad Premji (@RishadPremji) August 20, 2022