हाइलाइट्स लगेज बुकिंग करने पर चार्ज भार और यात्रा की दूरी के अनुसार लगता है. लगेज वैन में सामान रखने का न्‍यूनतम चार्ज 30 रुपये है. टिकट के साथ ही लगेज की बुकिंग भी कराई जा सकती है.

नई दिल्‍ली. भारतीय रेलवे (Indian Railway) आज भी परिवहन का सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन है. प्रतिदिन इसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग इसमें यात्रा करते हैं. लंबी दूरी की यात्रा के लिए तो लोगों की रेल पहली पसंद है. इसका कारण रेल के किराए का हवाई जहाज के किराए से कम होना और देश के सभी प्रमुख शहरों का रेल नेटवर्क से जुड़ा होना भी है. रेलवे यात्रियों को अपने साथ सामान लेकर भी यात्रा करने की अनुमति देता है.

रेल नियमों के मुताबिक, निर्धारित वजन और आकार से ज्‍यादा सामान को यात्री डिब्‍बे में नहीं ले जा सकते. ज्‍यादा सामान को उन्‍हें लगेज वैन में रखना होता है. रेलवे भी यात्रियों को बार-बार सलाह देता है कि वे ज्‍यादा सामान लेकर रेल यात्रा न करें. रेलवे का कहना है कि ज्‍यादा सामान होने पर यात्रियों को रेलवे की लगेज (Railway Luggage) सर्विस का उपयोग करना चाहिए और अपने सामान को लगेज वैन में बुक कराना चाहिए.

कैसे बुक करें लगेज? (How to book luggage in Railways)

ट्रेन की टिकट बुक कराते समय ही लगेज भी बुक कराया जा सकता है. इसके अलावा रेलवे स्‍टेशन पर स्थित पार्सल कार्यालय से बाद में भी सामान लगेज वैन के लिए बुक कराया जा सकता है. न्‍यूनतम शुल्‍क 30 रुपये है. सामान की बुकिंग पर पैसा सामान के वजन के अनुसार चुकाना होता है. सामान को लगेज वैन में रखने के लिए ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले यात्री को रेलवे स्‍टेशन के पार्सल कार्यालय में सामान के साथ जाना होगा. वहां लगेज को तोला और नापा जाएगा. अगर सामान का वजन 100 किलोग्राम से ज्‍यादा भारी और आकार में 1मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 7 मीटर या उससे ज्‍यादा है तो इसे भारी सामान माना जाएगा और सरचार्ज लगाया जाएगा. बुकिंग के लिए सामान का अच्‍छे से पैक होना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- रेलवे नॉलेज: ऑनलाइन नहीं करा सकते ‘ग्रुप रिजर्वेशन’, जानिए ट्रेन में सामूहिक यात्रा करने के क्‍या हैं नियम

70 किलो वजन वाला सामान डिब्‍बे में ले जाने की छूट

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्‍बे में रख सकते हैं. रेलवे ने कोच से हिसाब से वजन निर्धारित कर रखा है. यात्री स्‍लीपर क्‍लास में 40 किलोग्राम तक वजन अपने साथ ले जा सकते हैं. एसी टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है. फर्स्‍ट क्‍लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं. निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है.

उदाहरण के लिए, यदि कोई यात्री 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री इस सामान को 109 रुपये का भुगतान करके इसे लगेज वैन में रख सकता है. लेकिन, यदि यात्रा के दौरान इसी अतिरिक्त सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये जुर्माना देना होगा.

ये भी पढ़ें- Train Ticket Refund : ट्रेन छूट जाने पर भी मिलता है रिफंड, अधिकतर लोगों को नहीं पता पाने का तरीका

आकार भी है निर्धारत

100 सेमी. X 60 सेमी. X 25 सेमी. (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) आकार के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्री डिब्बे में व्यक्तिगत सामान के रूप में ले जाने की अनुमति है. यदि ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स निर्धारित आकार के माप से अधिक होंगे तो ऐसी वस्तुओं को बुक करवाकर लगेज-यान में ले जाना होगा. यात्री डिब्बे में इसे नहीं ले जा सकता. एसी 3 टीयर में अधिकतम आकार के और एसी कुर्सीयान में 55 सेमी. X 45 सेमी. X 22.5 सेमी. आकार के ट्रंक/सूटकेस ले जाए जा सकते हैं.

ये सामान नहीं कराया जा सकता बुक

रेल में किसी भी तरह के ज्‍वलनशील और बदबूदार पदार्थों सहित कई तरह का सामान ले जाने पर प्रतिबंध है. आपत्तिजनक वस्तुएं, विस्फोटक , खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, खाली गैस-सिलेंडर, मरी मुर्गियां, तेजाब आदि वस्‍तुएं प्रतिबंधित हैं. यदि कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत उस यात्री पर कार्रवाई की जा सकती है.

Tags: Business news in hindi, Indian railway, Indian Railway news, Irctc, Railway Knowledge