हमने जिंदगी जीने और सही बीमा चुनने के बारे में महामारी से क्या सीखा!

वर्तमान वैश्विक महामारी ने हमें अपनी प्राथमिकताएं व जीवन मूल्य तय करने और अपने प्रियजनोंकी अहमियत से जुड़े कई सबक सिखाए हैं. हम में से कई लोग जहां ऑफिस से दूर रहकर काम कररहे हैं, वहींं हो सकता है कि कुछ अन्य लोग बेरोजगारी के कगार पर हों. बहुतों ने इस विनाशकारीवायरस के चलते परिवार के सदस्यों को जिंदगियां खोते हुए भी देखा है.जब आपको चिंता होती है कि किराया कैसे चुकाएंगे या बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और उचित तरीकेसे सहयोग कैसे करेंगे, तब समझ में आता है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है. यहमहामारी अभी भी हमें मार रही है और इसकी टीस अभी भी महसूस हो रही है. हालांकि, इसने हमसब को मुश्किल वक्त से उबरने और उसके मुताबिक खुद को ढालने के लिए तैयार रहना सिखादिया है.अगर माता-पिता के रूप में, आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो इसके लिए सहीयोजना क्यों न बना लें, मुसीबत आने का इंतज़ार क्यों करें? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनेसभी लक्ष्यों को पा सके. आप यह भी चाहते हैं कि आपके जाने के बाद, आपके कर्ज का बोझ उसपर न पड़े. इसी बात को ध्यान में रखकर, हमने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को नए सिरे सेडिज़ाइन किया है, ताकि जीवन को फिर से तनाव मुक्त और खूबसूरत बनाया जा सके. है न यह एकअच्छी खबर!वित्त और बीमा की दुनिया में भरोसेमंद दिग्गजों में से एक, HDFC Life के कई विकल्प (बीमा प्लान),आप और आपके परिवार को जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं औरविभिन्न तरीकों से आपकी मदद करते हैं.प्लान एक ऐसा ही खास प्रोडक्ट है जो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमितव्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा राशि प्रदान करता है. यह धनराशि आपके परिवार की वित्तीयचिंताओं को कम करने में मदद करने के अलावा बकाया लोन का भुगतान करने या परिवार केमासिक खर्चों का भुगतान करने में मदद कर सकती है. यह वास्तव में अपनी जिम्मेदारी निभाने केलिए एक शानदार विरासत है जिसे आप अपने पीछे अवश्य छोड़ना चाहेंगे!लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान है? जी हां, हमारे पास अतिरिक्त कवरेज के लिए विकल्पोंकी एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है. HDFC Life Click 2 Protect Life आपको अतिरिक्त कवरेज केलिए विकल्पों की एक श्रृंखला के साथ व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है. इससे आप अपने परिवारकी आवश्यकताओं के मुताबिक प्लान बना सकते हैं.बेहद प्रतिस्पर्धी मूल्य पर, अपने परिवार के लिए बेहतर बीमा कवरेज पाने की सुविधा.3 प्लान में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक विकल्प चुनने की सुविधा.बढ़ती उम्र के साथ डेथ और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट को संतुलित करने की सुविधा.इनकम प्लस ऑप्शन के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद आय की सुविधा.जीवन भर बीमा कवर लेने का विकल्प.रिटर्न ऑफ प्रीमियम विकल्प की मदद से मेच्योरिटी तक, चुकाए गए सभी प्रीमियम के वापस पाने की सुविधा.क्रिटिकल इलनेस के डायग्नोसिस पर प्रीमियम में छूट (WOP CI विकल्प के माध्यम से).दुर्घटना मृत्यु पर अतिरिक्त बीमा राशि (ADB विकल्प के माध्यम से).इन शानदार विकल्पों की मदद से, आप प्लान को अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं. जरासोचें कि क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार को एक बड़ा भुगतान प्राप्त हो या उसे हर महीनेएक स्थिर आय मिले. क्या आप एक ऐसा प्लान चाहते हैं जिससे आप अपने परिवार के साथ निश्चिंत होकर जी सकें? क्या आप अपना प्रीमियम भुगतान एक बार में या सीमित या नियमित किस्तों में पाना चाहते हैं?Life Option - यह बेसिक प्लान आपके परिवार की मदद तब करता है, जब आप जीवित नहीं होतेहैं। हालांकि, जीवन बीमा पूरी पॉलिसी अवधि में स्थिर रहती है. यह किसी एक बीमाधारक की मृत्युपर एकमुश्त राशि का भुगतान करती है.Life & CI Rebalance - यह एक स्मार्ट प्लान है. यह आपको लाइफ कवर में कमी के साथ प्रत्येकपॉलिसी की वर्षगांठ पर, क्रिटिकल इलनेस को अधिक से अधिक कवर करने की सुविधा देता है.इसके अलावा, कवर किए गए किसी भी क्रिटिकल इलनेस का पता लगने पर, बाद के सभीप्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं.Income Plus विकल्प - इस प्लान के तहत, ग्राहक पूरी पॉलिसी अवधि के लिए कवर किया जाताहै. साथ ही, 60 वर्ष के बाद होने वाली नियमित आय के अलावा उसे मेच्योरिटी पर एकमुश्त राशिभी मिलती है.इन शानदार प्लान के अलावा, आप राइडर जोड़कर अपने कवरेज को बेहतर कर सकते हैं. अगर निर्धारित 19 क्रिटिकल इलनेस में से किसी एक के डायग्नोसिस होने के 30 दिनों के बाद तकबीमित व्यक्ति जीवित बचा रहता है, तो HDFC Life Critical Illness Plus Rider बीमित राशि केबराबर एकमुश्त राशि का भुगतान करता है.HDFC Life Income Benefit on Accidential Disability Rider, दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थाई विकलांगता के मामले में आपको 10 साल की निश्चित अवधि तक, बीमित राशि के 1% के बराबर नियमित मासिक आय देता है.HDFC Life Protect Plus Rider, दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु या आंशिक/पूर्ण विकलांगताया इस राइडर के तहत चुने गए विकल्प के अनुसार कैंसर का पता चलने के मामले में भुगतान किएजाने वाले लाभ के रूप में राइडर के सम एश्योर्ड के अनुपात में धन राशि प्रदान करता है. इस राइडरके तहत कोई मेच्योरिटी बेनिफिट देय नहीं है.अब जब आपको आवश्यक जानकारी मिल गई है, तो यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि आपकेपरिवार की ज़रूरतें क्या हैं. इसके बाद ऐसा प्लान खरीदें जो आपके न रहने पर आपके परिवार कोबेहतर सुरक्षा प्रदान करे. अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार किसी अप्रिय घटना से निपटसके, तो आपको अपना यह काम ठीक से करना होगा! जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के सभी विकल्प देखने के लिए, HDFC Life पर जाएं