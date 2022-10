इंफोसिस के शेयर बायबैक प्लान में क्या दांव लगाना चाहिए? समझिए बायबैक क्या होता है और अन्य डिटेल?

हाइलाइट्स कंपनी 8700 से 9500 करोड़ रुपये का बायबैक ला सकती है. बायबैक ज्यादातर IT कंपनियां ही लाती हैं. इंफोसिस में 12 से 21 परसेंट का जोरदार उछाल आया है.

मुंबई. उम्मीद की रौशनी जीवन में नया रंग भर देती है. ऐसा ही कुछ होने वाला है दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के साथ. सोमवार रात इंफोसिस ने शेयर बाजार को बताया की गुरुवार को आने वाले नतीजों के साथ कंपनी बायबैक का एलान भी कर सकती है. इस खबर से कंपनी के निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई. वादे के मुताबिक कंपनी को डिविडेंड या फिर बायबैक के जरिए निवेशकों को कमाई रकम लौटानी थी तो कंपनी ने बायबैक का रास्ता चुना.

जानकारों के मुताबिक कंपनी 8700 से 9500 करोड़ रुपये का बायबैक ला सकती है. ये कंपनी का चौथा बायबैक होगा. अब बाजार को इंतजार है कि कंपनी कितने का और कितने पर बायबैक लाएगी और शेयर बायबैक का रास्ता क्या होगा. हम आगे बढ़े इससे पहले ये समझना जरूरी है कि बायबैक होता क्या है और ये लाया क्यों जाता है.

क्या होता है शेयर बायबैक

जब कंपनी का IPO आता है तो अपना शेयर जनता में बांटती है लेकिन बायबैक बिलकुल उलटा होता है. बायबैक में कंपनी अपना शेयर निवेशकों से वापस खरीदती है. बायबैक पर कितना खर्च होगा और किस कीमत पर होगा, दोनों पहले ही तय किए जाते हैं. बायबैक के दो तरीके हैं. पहला टेंडर और दूसरा ओपन मार्केट.

यह भी पढ़ें- Investment Tips : क्‍या है लिक्विड ईटीएफ और कैसे कर सकते हैं इसमें निवेश, कितना मिलेगा फायदा?

टेंडर रूट

इसमें निवेशक अपना शेयर कंपनी को लौटाने की इच्छा जाहिर करते हैं. जितनी रकम का बायबैक होना है उतने के शेयर लौटाने की बोली लगी तो ठीक नहीं तो कंपनी तय करती है कि कितने शेयर वापस लेने हैं. इसमें निवेशक को ज्यादा फायदा मिलता है. समझने के लिए दिग्गज IT कंपनी TCS का उदारहण लेते हैं. TCS ने जनवरी में 18000 करोड़ रुपये के बायबैक का एलान किया. कंपनी ने बायबैक की कीमत 4500 रुपये तय की. जिस दिन से बायबैक शुरू हुआ उस दिन शेयर की कीमत 3600 रुपये के पास थी. यानि जिन निवेशकों ने कंपनी को 4500 में लौटाए, उन्हें सीधे-सीधे 25 परसेंट का रिटर्न मिल गया. आज कंपनी का शेयर 3000 के आसपास घूम रहा है.

ओपन मार्केट

इसे खुले बाजार से शेयर वापस लेना कहा जाए तो गलत नहीं होगा. जब कंपनी को भाव अपने तय भाव से कम लगेगा वो शेयर खरीद लेगी. दोनों ही सूरतों में जितनी रकम बायबैक के लिए तय की गई है उतनी ही खर्च की जाएगी. इस तरीके को निवेशकों के हित में कम माना जाता है. इसमें तुरंत नहीं बल्कि लंबी अवधि में फायदा मिलता है.

कंपनियां क्यों लाती हैं बायबैक

इतिहास में झाकें तो बायबैक ज्यादातर IT कंपनियां ही लाती हैं. भारतीय हों या अमेरिकी, बायबैक लाने का इतिहास IT कंपनियों का ही रहा है. लेकिन ऐसा क्यों है कि IT कंपनियां बायबैक ज्यादा लाती हैं. दरअसल, इसका बड़ा कारण है भारी मात्रा में मुनाफा होना. किसी भी कंपनी के पास मुनाफे का फायदा देने के दो तरीके होते हैं.

यह भी पढ़ें- TCS ने मूनलाइटिंग के लिए कर्मचारियों को चेताया, हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आने को भी कहा

पहला तो क्षमता विस्तार पर खर्च और दूसरा निवेशकों को डिविडेंड या फिर बायबैक के जरिए लौटाना. क्योंकि डिविडेंड पर टैक्स लगता है, इसलिए कंपनियां बायबैक का रास्ता चुनती हैं. अब आप कहेंगे कि डिविडेंड तो सीधे निवेशक की जेब में आता है और बायबैक में आम निवेशक को कुछ नहीं मिलता तो उसे कैसे फायदा पहुंचता है, तो आइये आपको आसान भाषा में समझाते हैं.

निवेशकों के लिए कैसे फायदेमंद?

बायबैक में जो शेयर कंपनी के पास लौटते हैं वो खत्म हो जाते हैं. मुनाफे का जो हिस्सा डिविडेंड बनकर पहले ज्यादा शेयरों में बंटता था आज वो कम शेयरों में बांटा जाता है. इससे कंपनी के EPS में तेज उछाल आता है. इससे कंपनी के फंडामेंटल सीधे-सीधे सुधरते हैं यानि भविष्य में शेयर चलने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा कंपनी के प्रोमोटर को जहां लगता है कि शेयर का भाव उतना नहीं जितना होना चाहिए तो वो बायबैक लाकर शेयर संभालने की कोशिश भी करता है.

कैसे फायदा कमा सकते हैं

बायबैक तो आपने समझ लिया लेकिन इंफोसिस के बायबैक से आप कैसे फायदा कमा सकते हैं अब इसपर फोकस करते हैं. अब तक अपने इतिहास में इंफोसिस तीन बार बायबैक का एलान चुकी है. इसमें एक बार टेंडर और दो बार कंपनी ने ओपन मार्केट रूट का चयन किया है. दिग्गज ब्रोकरेज हाउस जैफरीज के मुताबिक तीनों बार इंफोसिस का बायबैक मौजूदा बाजार भाव से 17 से 25 प्रीमियम पर आया है. आज कंपनी का भाव करीब 1425 रुपये है यानि बायबैक की कीमत 1630 से 1750 के बीच हो सकती है.

सिर्फ इतना ही नहीं जिस दिन बायबैक का एलान हुआ और जिस दिन तक बायबैक चला उन दिनों के बीच इंफोसिस में 12 से 21 परसेंट का जोरदार उछाल आया है. सिर्फ इतना ही नहीं तीन में से दो बार तो कंपनी का शेयर बायबैक कीमत के भाव तक भी पहुंच गया. जानकारों की मानें तो बायबैक के चलते इंफोसिस के शेयर को सपोर्ट मिलता रहेगा.

Tags: Infosys, Share market, Stock return, Stocks