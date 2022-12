WhatsApp पर आया मैसेज और गायब हो गए ₹57 करोड़, कहीं आप तो नहीं करते हैं ये गलती

नई दिल्ली. इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (Whatsapp) हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है. चाहे फैमिली हो या ऑफिस का कामकाज, यह हर जगह संपर्क का आसान जरिया बन चुका है. इसकी मदद से किसी को मैसेज करना, कॉल करना और वीडियो कॉल करना आसान हो गया है. हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत से लोग फ्रॉड करने में करते हैं.

वॉट्सऐप मैसेज की मदद से किसी के बैंक अकाउंट को खाली किया जा सकता है. जालसाज फैमिली होने का दिखावा कर लोगों को अपना जाल में फंसा रहे हैं और अकाउंट खाली कर रहे हैं.

We’re urging Australians to be wary of phone messages from a family member or friend claiming they need help, following a significant rise in ‘Hi Mum’ scams. More than 1,150 people fell victim to the scam, with total reported losses of $2.6 million. https://t.co/pIeJKLDTVA pic.twitter.com/f7U0iTBK2s

— ACCC (@acccgovau) August 23, 2022