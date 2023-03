मार्च आ गया, लेकिन PF का पैसा नहीं! कब मिलेगा ब्याज? EPFO ने दिया जवाब

नई दिल्ली. प्रोविडेंट फंड (PF) पर ब्याज का इंतजार करोड़ों पीएफ अकाउंटहोल्डर्स कर रहे हैं. वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) खत्म होने वाला है और नया वित्त वर्ष 2023-24 (FY22) शुरू होने वाला है. मार्च आ चुका है और अभी तक पीएफ पर ब्याज खाताधारकों के खाते में नहीं आया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अकाउंटहोल्डर्स को बार-बार कहा है कि वो ब्याज भेजने के प्रोसेस में है.

वित्त वर्ष 2021-22 पीएफ अकाउंट पर 8.1 फीसदी की दर से ब्याज देने का फैसला किया गया था लेकिन ये अभी तक कर्मचारियों के पीएफ में नहीं आया है. कई खाताधारकों ने सोशल मीडिया पर ईपीएफओ से इसकी शिकायत की है. इसको लेकर अब ईपीएफओ ने जवाब भी दिया है.

ईपीएफओ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि प्रिय सदस्य, ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया चलती रहती है और जल्द ही आपके खाते में ये नजर आएगा. ब्याज की रकम का पूरा पेमेंट किया जाएग और ब्याज का नुकसान नहीं होगा.

Dear member, the process of crediting interest is ongoing and it will get reflected in your account soon. Whenever the interest is credited, it will be paid in full. There will be no loss of interest.

— EPFO (@socialepfo) March 3, 2023