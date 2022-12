नई दिल्ली. पीएफ का ब्याज अब तक खाताधारकों के अकाउंट में नहीं पहुंचा है. इससे परेशान होकर पीएफ खाताधारक ट्विटर पर ईपीएफओ को टैग कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने ईपीएफओ, वित्त मंत्रालय व पीएमओ इंडिया को टैग कर लिखा है, “ईपीएफओ ने अभी तक 2021-22 के अंशदान का ब्याज नहीं दिया है. यह लूट बंद करें और लोगों को उनका पैसा दें. यह दुख की बात है कि विपक्ष भी इस पर चुप बैठा है. दिसंबर आ गया है. अगर आफ ब्याज नहीं दे सकते हैं तो श्रमिक वर्ग का पैसा लेना बंद कीजिए.

इसके अलावा एक @Nikumbhhvns नामक के ट्विटर हैंडल से भी ब्याज के बारे में ईपीएफओ से सवाल किया गया है. इस पर जवाब देते हुए ईपीएफओ ने लिखा है, “प्रिय सदस्य, ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी है और यह जल्द ही आपके खाते में दिखाई देगी. जब भी ब्याज जमा किया जाएगा, इसका पूरा भुगतान किया जाएगा. ब्याज की हानि नहीं होगी.”

@socialepfo @FinMinIndia @PMOIndia @INCIndia @AamAadmiParty epfo is still not paid for 2021-2022. Stop the loot and pay the working class. Its a pity opposition is also sleeping on this. It is already December. If you cant pay interest. Dont collect money from working class

— Alexander Stuart (@ALWAYSALEX007) December 6, 2022