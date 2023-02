महिंद्रा ने बदल दिया दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर घूमने का प्लान, वजह है 1 वीडियो, देखकर रह जाएंगे दंग

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से को आम जनता के लिए खोल दिया. प्रधानमंत्री ने रविवार को एक्सप्रेसवे के सोहना-दौसा-लालसोट भाग का उद्घाटन किया. पूरी तरह तैयार होने के बाद ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जिसकी लंबाई करीब 1386 किलोमीटर है. दिल्ली-दौसा भाग के उद्घाटन से लोगों को जयपुर पहुंचने में आसानी होगी. उनके पास अब वहां पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है जिसने दिल्ली-जयुपर के बीच सड़क से सफर में लगने वाले टाइम को करीब 1.30 घंटे कम कर दिया है.

उद्घाटन से पहले शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे की रात की वीडियो शेयर की थी. दूधिया रोशनी से नहाया एक्सप्रेसवे किसी गहने से कम नहीं लग रहा था. इस वीडियो को देखकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करने का अपना प्लान ही चेंज कर दिया.

क्यों किया महिंद्रा ने ऐसा

आनंद महिंद्रा ने नितिन गडकरी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, “आपने हमें याद दिलाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोरिंग नहीं है. यह जादुई हो सकता है. मैं इस एक्सप्रेसवे नहीं, ड्रीमवे पर दिन के समय ड्राइव करने के बारे में सोच रहा था. लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि इस पर रात के समय ही निकला जाए. आनंद महिंद्रा आमतौर पर ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं.

Aesthetic night views from the architectural marvel #Delhi_Mumbai_Expressway. Have a look!!#BuildingTheNation #PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/akjlyDVwnw

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 10, 2023