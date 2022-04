नई दिल्‍ली. धरती से आसमान और सोशल मीडिया की दुनिया पर राज करने वाले विश्‍व के सबसे अमीर शख्‍स एलन मस्‍क (Elon Musk) टि्वटर को हथियाने के बाद अब कोका कोला (Coca-Cola) कंपनी के पीछे पड़ गए हैं. उन्‍होंने बृहस्‍पतिवार सुबह एक ट्वीट कर कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं.

मस्‍क आज सुबह एक ट्वीट में कहा, अब मैं कोका कोला खरीदूंगा और उसमें दोबारा कोकीन मिलाउंगा. टि्वटर पर एलन मस्‍क के करीब 8.7 करोड़ फॉलोअर हैं, जो इस ट्वीट को खूब एन्‍जॉय कर रहे हैं. कई यूजर्स ने उन्‍हें जवाब भी दिया है. ट्वीट के महज दो घंटे के भीतर इसे करीब 16 लाख लोगों ने लाइक किया है, जबकि 2.8 लाख लोग इसे रीट्वीट कर चुके हैं.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022