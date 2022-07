RBI के फैसले से घटेगी महंगाई, भारत में श्रीलंका जैसे संकट नहीं: रघुराम राजन

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ने शनिवार को रायपुर में कहा कि इस समय पूरी दुनिया में महंगाई है. आरबीआई ब्याज दर बढ़ा रहा है जिससे महंगाई कम करने में मदद मिलेगी. सबसे ज्यादा महंगाई खाद्य और ईंधन में है. जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुनिया में खाद्य मुद्रास्फीति कम हो रही है और भारत में भी घटेगी.

भारत का विदेशी कर्ज कम

रायपुर में आयोजित कांग्रेस के अनुषांगिक संगठन आल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रघुराम राजन भी पहुंचे हैं. श्रीलंका में आर्थिक उथल-पुथल पर राजन ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है. रिजर्व बैंक ने रिजर्व बढ़ाने में अच्छा काम किया है. हमें श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी समस्या नहीं है. हमारे विदेशी कर्ज भी कम हैं.

At present, there is inflation all over the world. RBI is increasing interest rate which will help in reducing inflation. Most inflation is in food and fuel. As we can see food inflation is coming down in world & will decrease in India also: Former RBI Governor Raghuram Rajan pic.twitter.com/wA1cHsuoK1

