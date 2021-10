Wipro Q2 Results: विप्रो ने जारी किए दूसरी तिमाही के नतीजे, मुनाफा 17 फीसदी बढ़कर 2,930 करोड़ रुपये रहा

नई दिल्ली. आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो (Wipro) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष (2021-22) की दूसरी तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए. कंपनी ने सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 17 फीसदी बढ़कर 2,930.6 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 2,484.4 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था.

विप्रो ने कहा कि उसने वार्षिक आधार पर 10 अरब डॉलर (75,300 करोड़ रुपये) का राजस्व का ‘रन रेट’ पार कर लिया है. तिमाही के दौरान विप्रो की एकीकृत आय करीब 30 फीसदी के उछाल से 19,667.4 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 15,114.5 करोड़ रुपये थी.

