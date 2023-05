नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. जिनपर लोग जमकर प्रतिक्रिया भी देते हैं. इस समय ट्विटर पर एक ऐसा ही पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक महिला ने भी यूजर ने सवाल किया क्या आप बिना बताए साबित कर सकते हैं कि आप एक मिडिल क्लास हैं. इस सवाल पर यूजर्स मजेदार तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ जवाब तो लोटपोट कर देने वाले हैं. कुछ तो ऐसे हैं, जिन्हें पढ़कर आपको बचपन की याद आ जाएगी. पोस्ट को 1.3 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोगों ने लाइक किया है.

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर @chupkarjatanu हैंडल से तनिषा नाम की यूजर ने लोगों से सवाल किया है, ‘क्या आप बिना कहे कि आप एक मिडिल क्लास हैं, मुझे समझा सकते हैं कि आप मिडिल क्लास हैं?’ फिर क्या था, लोगों ने भी इस सवाल पर मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए.

Tell me you’re middle class without telling you’re middle class — Tanisha (@chupkarjatanu) May 7, 2023



तनीषा के पोस्ट पर यूजर्स ने खुद को मिडिल क्लास बताने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि लोग हंसने पर मजबूर हो गए. किसी ने टूथपेस्ट को काटकर उसके अंदर का पेस्ट निकालने की तस्वीर शेयर की तो किसी ने दिखाया कि कैसे उसने च्यवनप्राश और बॉर्नविटा के डिब्बों को किचन में सजा कर रखा है.

Tell me you’re middle class without telling you’re middle class — Tanisha (@chupkarjatanu) May 7, 2023

Tell me you’re middle class without telling you’re middle class — Tanisha (@chupkarjatanu) May 7, 2023

1 month se khtm hua Colgate abhi bhi chl rha

Kya mtlb ye middle class nhi pro gareeb mein aata hai — Harshita Mishra (@Har_she_taa) May 7, 2023

Inme masale h pic.twitter.com/4HRJZVMHAu — Neha Choudhary (@The_rural_girl) May 7, 2023

एक अन्य यूजर ने कहा- किसी भी सामान का डिब्बा हो, फेंकने के बजाय उसमें मसाले भरकर किचन में रख देते हैं. एक और यूजर ने कहा- घर में पनीर बनने का मतलब पार्टी होना समझो.

Tags: Business news in hindi, Twitter, Viral news