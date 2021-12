Cryptocurrency में पैसा लगाने के मामले में महिलाएं निकलीं पुरुषों से आगे, जानिए निवेश का बदलता ट्रेंड

मुंबई . दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश का चलन तेजी से बढ़ा है. भारत में भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले युवाओं की संख्या तेज गति से बढ़ रही है. देश में क्रिप्टो में नए निवेशकों में 70 फीसदी से ज्यादा 35 साल के कम के युवा हैं. तमाम अनिश्चितताओं के वाबजूद क्रिप्टो का ट्रेडिंग वैल्यूम बढ़ ही रहा है.

बेंगलुरू के क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स (WazirX) ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर “हाईलाइट्स एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 2021 : द ईयर ऑफ क्रिप्टो” (Highlights and Observations From 2021: The Year Of Crypto) नामक एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, बाइनैंस के निवेश वाली वजीरएक्स ने 2021 में 43 अरब डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया. साथ ही एक्सचेंज पर बिकटॉइन (बीटीसी), तेथेर (यूएसडीटी), शीबा इनू (एसएचआईबी), डोगकॉइन (डीओजीई), वजीरएक्स टोकन (डब्ल्यूआरएक्स) और मैटिक (एमएटीआईसी) सबसे ज्यादा कारोबार वाली क्रिप्टो रहीं.

महिलाओं ने बिटकॉइन में ज्यादा ट्रेड किया

रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो में महिला निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है. नए फीमेल यूजर्स की संख्या में 1009 फीसदी, जबकि मेल यूजर्स की संख्या में 829 फीसदी की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई है. रिपोर्ट यह भी कहती है कि महिलाओं ने बिटकॉइन में ज्यादा ट्रेड की, जबकि पुरुषों ने शीबा इनू पर ज्यादा दांव लगाया. इसके अलावा क्रिप्टो में ट्रेडिंग और इनवेस्टमेंट में व्यापक बदलाव दिखा है, जो इस बात से भी जाहिर होता है कि वजीरएक्स के 66 फीसदी यूजर्स 35 साल की उम्र से कम के हैं.

दोस्तों और परिवार के सुझाव पर निवेश करते हैं 51 फीसदी निवेशक

रिपोर्ट के मुताबिक, वजीरएक्स का यूजर बेस 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है. वजीरएक्स द्वारा कराए गए एक यूजर सर्वे में कहा गया, 51 फीसदी लोगों ने माना कि वह दोस्तों और परिवार के सुझाव पर क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं. सर्वे में शामिल 44 फीसदी लोगों ने कहा कि उनके कुल इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 10 फीसदी हिस्सेदारी क्रिप्टो की है.

छोटे शहरों में भी क्रिप्टो में निवेश का ट्रेंड

54 फीसदी लोगों ने कहा कि वे क्रिप्टो स्पेस में करियर बढ़ाने में दिलचस्पी लेंगे, हालांकि इस लिस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस और बिजनेस डेवलपमेंट सबसे पसंदीदा ऑप्शन थे. रिपोर्ट के मुताबिक, मेट्रो और टियर-1 शहरों से इतर भी क्रिप्टो में भागीदारी का रुझान देखने को मिला है. गुवाहाटी, करनाल, बरेली जैसे छोटे शहरों से यूजर्स की संख्या में 700 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

