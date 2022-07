Work from Home नहीं Anywhere: होटल से लेकर कैफे तक, काम करने की नई-नई जगहें तलाश रहे प्रोफेशनल्स

हाइलाइट्स कोरोना के बाद ही बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम का कॉन्सेप्ट हर सेक्टर में फैल गया. एम्पलाई काम करने के लिए ऑफिस नहीं आना चाहते. वर्किंग प्रोफेशनल Work from Home की जगह Work from Anywhere का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं.

Work from Anywhere: कोरोना महामारी ने एक तरफ जहां दुनिया को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं इसके और भी कई सारे असर देखने में आ रहे है. जैसे इसने काम करने की कल्चर भी बदल दी है. कोरोना के बाद ही बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम का कॉन्सेप्ट हर सेक्टर में फैल गया. अब वर्क फ्रॉम होम इतना चलन में हो गया है कि बहुत सारी कंपनियां अभी भी इसको जारी रखे हुए हैं.

वहीं, तमाम कंपनियों के सामने ये दिक्क्त आ गई है कि एम्पलाई काम करने के लिए ऑफिस नहीं आना चाहते. बहुत सारे कंर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही करना चाह रहे हैं. जबदस्ती की स्थिति में एम्प्लाई जॉब चेंज करके वर्क फ्रॉम होम वाली कंपनी में चले जा रहे हैं. ऐसे में कंपनियों के सामने कई तरह की दिक्कत आ रही है.

यह भी पढ़ें- Income Tax : किसे और कब तक जमा करना होता है टीडीएस, रिटर्न भरने से पहले जान लें कुछ जरूरी बातें

अच्छी सैलरी वाले काम करने का नया ठिकाना तलाश रहे

ऐसी कड़ी में एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है. जैसे वर्क फ्रॉम बीत रहा है वैसे वर्किंग प्रोफेशनल Work from Home की जगह Work from Anywhere का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं. इसलिए अच्छी कंपनियों में काम करने मोटी सैलरी पाने वाले कर्मचारी होटल से लेकर कैफे तक में नया काम करने का ठिकाना तलाश रहे हैं.

अच्छा व्यू दिखने वाली जगहों की डिमांड

इकोनॉमिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छी सैलरी पाने वाले बहुत सारे युवा प्रोशनल्स उन तमाम होटलों में वर्क स्टेशन बना रहे हैं जहां की लोकेशन अच्छी है. यानी होटल के कमरे या बालकनी से अच्छा व्यू दिखता है.

यह भी पढ़ें- भारतीय रेल : यात्रियों के लिए अब ट्रेन में टिकट कटाना होगा आसान, कार्ड से पेमेंट बढ़ाने के लिए रेलवे ने की तैयारी

Work from Anywhere में क्या है डिमांड

रिपोर्ट के मुताबिक, होटल बिजनेस से जुड़े लोगों का कहना है कि इन मेहमानों की ज़रूरतें आम मेहमानों से अलग होती हैं. उनके फोकस में एक अच्छे नेटवर्क के साथ एक इन-रूम वर्कस्टेशन शामिल है. जहां इनको पावर बैकअप, एडॉप्टर की उपलब्धता, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, स्वस्थ भोजन के साथ एक शानदार व्यू वाली जगह चाहिए. इसके साथ ही इनको हाउसकीपिंग में भी लचीलेपन की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके कमरे में काम करने में कोई बाधा न आए.

होटल बिजनेस में आई तेजी

इस बदलती वर्क कल्चर की वजह से लग्जरी होटलों के बिजनेज में तेजी देखने को मिल रही है. Novotel Mumbai होटल का कहना है कि हमने ऐसे लोगों की संख्या में तेजी देखी है जो इस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट तलाश रहे हैं. हम ऐसे ग्राहकों के लिए ये तमाम सुविधाएं विशेष तौर पर उपलब्ध करा रहे हैं.

Tags: Business news, Corona effect, Hotel, Work From Home, Workplace