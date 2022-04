नई दिल्‍ली. सड़क से स्‍पेस तक अपना जलवा कायम रखने वाले अरबपति कारोबारी एलन मस्‍क (Elon Musk) ने आखिरकार तकनीक की दुनिया में सबसे बड़ी डील को अंजाम दे दिया. बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ऑफिशियल तौर पर मस्‍क ट्विटर के मालिक बन गए हैं.

मस्‍क ने 14 अप्रैल को ही ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर (करीब 3.30 लाख करोड़ रुपये) की बोली लगाई थी. तब मस्‍क ने कहा था कि यह उनकी आखिरी और सबसे बेहतर बोली है. हालांकि, इसे ही अंतिम मंजूरी भी मिल चुकी है और अब ट्विटर के मालिक एलन मस्‍क बन गए हैं. उन्‍हें 54.20 डॉलर प्रति शेयर के मूल्‍य से कंपनी को अधिग्रहण करने की मंजूरी मिली है.

बोली लगाते ही मचा था बवाल

इससे पहले एलन मस्‍क ने जैसे ही ट्विटर को खरीदने के लिए बोली लगाई, कई शेयरधारक उनके पीछे पड़ गए. कुछ ने तो इस डील को ‘poison pill defence’ करार दे दिया. इसके बाद कई शेयरधारकों से मस्‍क व्‍यक्तिगत रूप से मिले और डील को अंतिम रूप देने के लिए मनाया. इतना ही नहीं मस्‍क ने वीडियो कॉल पर भी कुछ शेयरधारकों से अपने पक्ष में सहमति देने की अपील की थी. ट्विटर के बोर्ड के साथ बातचीत के बाद आखिरकार यह डील फाइनल हो ही गई.

यूजर्स से की थी अपील

मस्‍क ने सोमवार को एक ट्विट के जरिये इस सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म के यूजर्स से अपील की थी. उन्‍होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है. इससे पहले शनिवार को भी मस्‍क ने माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्‍थापक बिल गेट्स पर भी ट्विटर के जरिये तंज कसा था. बाद में उन्‍होंने मजाकिया अंदाज में अपने ट्वीट की समीक्षा किए जाने की बात कही थी.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022