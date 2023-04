दुनिया की सबसे महंगी गाय, कीमत 9 करोड़ से अधिक, दूध नहीं कुछ और ही था इतनी कीमत का कारण

हाइलाइट्स हॉल्‍सटीन नस्ल की गाय ईस्टसाइड लेविसडेल गोल्ड मिस्सी सबसे महंगी गाय है. साल 2009 में कनाडा में हुई नीलामी में यह नौ करोड रुपये से ज्‍यादा में बिकी. मिस्‍सी दिनभर में 50 लीटर दूध बिक्री के वक्‍त दे रही थी.

नई दिल्‍ली. एक गाय की कीमत आपके हिसाब से अधिकतम कितनी हो सकती है. शायद आप कहेंगे की कुछ लाख रुपये. लेकिन, आपको यह जानकार हैरानी होगी कि दुनिया की अब तक की सबसे महंगी गाय (Most Expensive Cow In The World) करोड़ों रुपये में बिकी है. यह थी हॉल्स्टीन नस्ल की गाय ईस्टसाइड लेविसडेल गोल्ड मिस्सी (Eastside Lewisdale Gold Missy). 2009 में कनाडा में बिकी इस गाय की कीमत (Missy Cow Price) लगी थी 1.2 बिलियन डॉलर. आज के हिसाब से यह रकम 98163600 करोड़ होती है. वहीं, 2009 में भारतीय रुपयों में मिस्‍सी का दाम बना था 57,600,000 करोड़, क्‍योंकि उस समय 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 48 भारतीय रुपये थी.

हॉल्‍सटीन नस्‍ल की गायें दुनियाभर में भरपूर दूध देने के लिए जानी जाती हैं. जिस वक्‍त मिस्‍सी को बेचा गया उस समय वह रोजाना 50 लीटर दूध दे रही थी. एक ब्‍यांत में मिस्‍सी करीब 10 हजार लीटर दूध देने की क्षमता रखती थी. लेकिन, आपको यह जानकार भी हैरानी होगी ज्‍यादा दूध देने के कारण इसकी इतनी कीमत नहीं लगी थी. न ही डेनमार्क के खरीदार ने दूध बेचने के लिए इसे खरीदा था.

ईस्टसाइड लेविसडेल गोल्ड मिस्सी सफेद और काले रंग की गाय है. 11 नवंबर, 2009 को कनाडा के उक्सब्रिज, ओंटारियो में मोरसन रोड पर रॉयल नीलामी में इसे 1.2 मिलियन डॉलर में में खरीदा गया. इसके मालिक और ईस्टसाइड होलस्टीन्स के ब्रीडर ब्लॉयस थॉम्पसन को उम्‍मीद थी कि मिस्‍सी जरूर कोई रिकॉर्ड बनाएगी, पर इसकी इतनी कीमत लगेगी, इसका अंदाजा उन्‍हें भी नहीं था.

जिस शो में गई, छा गई

मिस्‍सी जिस भी प्रतियोगिता में गई, झंडे गाड़ कर ही आई. 2009 में यह के वेस्टर्न फॉल नेशनल शो की ग्रैंड चैंपियन बनी. 2011 में मैडिसन, विस्कॉन्सिन में वर्ल्ड डेयरी एक्सपो में सभी नस्लों में इसे ग्रैंड चैंपियन घोषित किया गया. 2011 में ही टोरंटो के ओंटारियो में रॉयल कृषि मेले में सर्वोच्च ग्रैंड चैंपियन का खिताब हासिल किया. 2012 में, मिस्सी को होल्स्टीन कनाडा काऊ ऑफ द ईयर घोषित किया गया.

इस खासियत पर टूट पड़े खरीदार

मिस्‍सी में कुछ आनुवांशिक गुण बहुत शानदार थे. मिस्‍सी के जेनेटिक मैटेरियल का उपयोग कर और बेहतर नस्‍ल तैयार की जा सकती है. हॉल्‍सटीन की सर्वोत्‍तम नस्‍ल तैयार करने के लिए डेनमार्क के ब्रीडर ने मिस्‍सी को 1.2 मिलियन डॉलर की भारी भरकम राशि लगाकर खरीदा. मिस्‍सी द्वारा पैदा की गईं बछडि़यों की कीमत भी लाखों रुपये है.

