नई दिल्ली. टेस्ला प्रमुख और अरबपति एलन मस्क इन दिनों ट्विटर के लिए नए सीईओ की तलाश कर रहे हैं. इस नौकरी को पाने के लिए हजारों लोग उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हैं. इस लिस्ट में दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब स्टार जिमी डोनाल्डसन उर्फ “मिस्टर बीस्ट” का नाम भी जुड़ गया है. मिस्टर बीस्ट ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा “क्या मैं ट्विटर का नया सीईओ बन सकता हूं?”

मस्क ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि यह सवाल से बाहर नहीं है. आपको बता दें कि मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब पर 12.2 करोड़ और ट्विटर पर 1.6 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं. वह दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले YouTubers में से एक हैं.

एक बातचीत में मिस्टर बीस्ट ने दिया था जवाब

दिसंबर में एक बातचीत में जब स्पेसएक्स के प्रमुख ने ट्विटर का अधिग्रहण करने से पहले पूछा था कि क्या उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहिए तो इसका जवाब देने वालों में मिस्टर बीस्ट भी शामिल थे जो दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले YouTubers में से एक हैं. उन्होंने मस्क को YouTube व्यू कैसे प्राप्त करें की पेशकश भी की थी.

Can I be the new Twitter CEO?

— MrBeast (@MrBeast) December 22, 2022