नई दिल्ली. एलन मस्क का X.com (पूर्ववर्ती ट्विटर) अब एवरीथिंग ऐप बनने की ओर बढ़ रहा है. मस्क ट्विटर के जरिए पेमेंट की सुविधा देने की बात कर ही चुके हैं अब वह लोगों को यहां से नौकरी दिलाने की भी तैयारी कर रहे हैं. X ने जॉब पोस्टिंग के लिए एक बीटा वर्जन लॉन्च किया है. यहां कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से नौकरी का विज्ञापन डाल सकेंगी. गौरतलब है कि यह पहले से इसी तरह का काम कर रही प्रोफेशनल ऐप/वेबसाइट्स, जैसे लिंक्डिन और इनडीड को सीधी टक्कर होगी.

मस्क कह चुके हैं कि वह चीन के वीचैट ऐप से काफी प्रभावित हैं और X को भी एक ऐसी ऐप बनाना चाहते हैं जहां से लगभग हर काम किया जा सके. उसी दिशा में कंपनी द्वारा उठाया गया यह एक बड़ा कदम है. कंपनी ने इस ट्रायल वर्जन के बारे में X.com पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है, “X हायरिंग बीटा का शुरुआती एक्सेस हासिल करें जो कि केवल वैरिफाइड संस्थानों के लिए है. अपने सबसे महत्वपूर्ण पदों के लिए विज्ञापन डालें और बगैर किसी हस्तक्षेप के लाखों उम्मीदवारों तक पहुंचें.

कंपनियों को करना होगा आवेदन

जो भी कंपनियां अपने अकाउंट से नौकरी का विज्ञापन पोस्ट करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए साइन पर करना होगा. इसके बाद X.com उनकी पात्रता को देखेगा और अगर वह X पर वैरिफाइड कंपनी हैं तो उनके अकाउंट पर हायरिंग फीचर चालू कर देगा. कंपनी ने स्क्रीनशॉट शेयर कर यह भी बताया है कि यह फीचर काम कैसे करेगा. शेयर की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक कंपनी के X अकाउंट पर किस तरह शुरुआत में ही नौकरी का विज्ञापन दिया गया है. एलन मस्क ने इसी साल मई में इस फीचर को लाने की बात की थी. उस समय एक ट्विटर यूजर ने कहा था कि ट्विटर पर डेटिंग फीचर भी शुरू किया जा सकता है जिसका नाम ट्विंडर हो. इस पर मस्क ने कहा था, “रोचक आइडिया, शायद नौकरियों के लिए भी ये हो सकता है.”

Unlock early access to the X Hiring Beta — exclusively for Verified Organizations.

Feature your most critical roles and organically reach millions of relevant candidates.

Apply for the Beta today 🚀: https://t.co/viOQ9BUM3Y pic.twitter.com/AYzdBIDjds

— Hiring (@XHiring) August 25, 2023