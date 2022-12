Yes Bank BYOC Credit Card: यस बैंक ने लॉन्च किया मेटल क्रेडिट कार्ड, प्लान के मुताबिक चुनें ऑफर

हाइलाइट्स कार्डधारक सुविधानुसार कैशबैक या रिवॉर्ड प्वाइंट अर्न करना चुन सकते हैं यह कार्ड कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी से लैस है. हर तिमाही एक बार कॉम्प्लिमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा

नई दिल्ली. अगर आप डिजिटल पेमेंट के लिए मेटल कार्ड या इको फ्रेंडली कार्ड को पसंद करते हैं तो आपके लिए यस बैंक बीवाईओसी क्रेडिट कार्ड (Yes Bank BYOC Credit Card) एक बेहतरीन कार्ड साबित हो सकता है. हाल ही में इस कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड (Credit Card) को प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक ने लॉन्च किया है. बीवाईओसी का मतलब है बिल्ड योर ओन कार्ड (Build Your Own Card). इस कार्ड में आप अपने प्लान के मुताबिक ऑफर चुन सकते हैं. यह कार्ड यस बैंक की वेबसाइट पर लाइव हो चुका है.

यस बैंक बीवाईओसी क्रेडिट कार्ड की खासियत यह है कि कैशबैक या रिवॉर्ड प्वाइंट पर किसी तरह की कैपिंग नहीं है. मतलब आप एक बिलिंग साइकिल में अनलिमिटेड कैशबैक या रिवॉर्ड प्वाइंट हासिल कर सकते हैं. साथ ही ये रिवॉर्ड प्वाइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते हैं.

कार्ड के खास फीचर्स

>> कार्डधारक अपनी सुविधानुसार कैशबैक या रिवॉर्ड प्वाइंट अर्न करना चुन सकते हैं. रिवॉर्ड्स के मामले में कार्डधारक प्रत्येक 200 रुपये के खर्च के लिए 8 रिवॉर्ड प्वाइंट्स कमा सकते हैं. जो लोग कैशबैक चुनते हैं, उन्हें सभी खरीदारी पर 1 फीसदी कैशबैक मिलता है. किसी भी फ्यूल ट्रांजैक्शन, कैश एडवांस, फी एंड चार्जेज, ईएमआई ऑन कॉल और इंस्टैंट ईएमआई पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है.

>> इसके अलावा BookMyShow, BigBasket, Swiggy, Uber और PharmEasy के जरिए खर्च करने पर 10 फीसदी (अधिकतम 100 रुपये/मर्चेंट) कैशबैक पा सकते हैं. लेकिन 10 फीसदी कैशबैक पाने के लिए मंथली प्लान चुनना होगा.

*सिल्वर प्लान (मंथली फी- 99 रुपये)- 5 में से कोई भी 2 मर्चेंट चुनें.

*गोल्ड प्लान (मंथली फी- 149 रुपये)- 5 में से कोई भी 3 मर्चेंट चुनें.

*प्लैटिनम प्लान (मंथली फी- 249 रुपये)- सभी 5 मर्चेंट चुनें.

>> कार्ड होल्डर को साल भर में 4 कॉम्प्लिमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है. हालांकि एक तिमाही में आप एक बार ही कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस का फायदा उठा सकते हैं.

>> पेट्रोल पंपों पर 400 रुपये से 5 हजार रुपये की फ्यूल खरीद का पेमेंट इस कार्ड से करने पर 1 फीसदी का फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा. एक बिलिंग साइकिल में अधिकतम 250 रुपये फ्यूल सरचार्ज माफ हो सकता है.

>> यह कार्ड कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी से लैस है जिससे ग्राहकों को ‘टैप एंड पे’ की सुविधा भी मिलती है यानी कार्ड को स्वाइप किए बिना पीओएस मशीन पर केवल टैप करके पेमेंट किया जा सकता है.

कार्ड के चार्जेज

>> इको फ्रेंडली कार्ड के लिए वन टाइम फी 249 रुपये (टैक्स रहित) है.

>> मेटल कार्ड के लिए वन टाइम फी 3,499 रुपये (टैक्स रहित) है.

>> हर महीने कार्ड पर्क (कोर बेनिफिट) फी 49 रुपये(टैक्स रहित) है.

>> हर महीने सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान या प्लैटिनम प्लान के हिसांब से मंथली फी- 99/199/249 रुपये

कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी

>> 21 से 60 साल तक के व्यक्ति इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है.

>> सैलरीड या सेल्फ इंप्लॉइड व्यक्ति इस कार्ड को ले सकता है.

>> कम से कम 25 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी पाने वाला नौकरीपेशा व्यक्ति या 10 लाख या उससे ज्यादा आईटीआर भरने वाले सेल्फ इंप्लॉइड इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है.

