Yes Bank ने लॉन्च किया वेलनेस क्रेडिट कार्ड! हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेशन समेत मिलेंगी कई सुविधाएं

निजी क्षेत्र के यस बैंक (YES BANK) ने अपने ग्राहकों के लिए नया यस बैंक वेलनेस (Yes Bank Wellness) और यस बैंक वेलनेस प्लस (Yes Bank Wellness Plus) क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. इसके लिए बैंक ने आदित्य बिड़ला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है. बैंक ने बयान में बताया कि इस कार्ड का लक्ष्य ग्राहकों की बेहतर सेहत और उसकी देखभाल है. बैंक ने एक बयान में कहा कि इस कार्ड का उद्देश्य ग्राहकों की बेहतर सेहत और उसकी देखभाल है. वेलनेस कार्ड से YES बैंक ग्राहक हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेशन समेत कई लाभ उठा सकते हैं.इस कार्ड को ग्राहक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. ग्राहक आदित्य बिड़ला मल्टिपल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके सालाना हेल्थ चेकअप, राउंड द क्लॉक डॉक्टर या काउंसलर हेल्पलाइन, होम बेस्ड वर्कआउट सेशन, पर्सनलाइज्ड डायट प्लान का लाभ ले सकते हैं.बैंक ने बयान में कहा कि ग्राहक नई वास्तविकता का सामना कर रहे हैं जिसमें छात्र घर से स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम और लोगों के साथ फिजिकल संपर्क से दूर हैं. बयान के मुताबिक, यह लोगों की देखभाल और मानसिक और शारिरिक बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव कदम है.>> बैंक के इस कार्ड की कीमत 1,999 रुपये प्लस टैक्स है. जिसमें अलग-अलग खर्चों पर रिवॉर्ड प्वॉइंट्स मिलेंगे.>> इसमें फार्मेसी से जुड़े हर 200 रुपये खर्च करने पर 20 रिवॉर्ड प्वॉइंट्स मिलेंगे.>> दूसरे खर्चों में हर 200 रुपये पर 4 रिवॉर्ड प्वॉइंट्स मिलेंगे.>> सालाना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आई और डेंटल चेकअप होगा, जो 25 मापदंडों पर होगा.>> हर महीने 6 फिटनेस सेशन होंगे जिसके ऑप्शन में जिम, योगा और जूम्बा शामिल हैं.>> इसके साथ कॉल पर अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन का बेनेफिट मिलेगा.>> इसके अलावा डायट प्लान भी तैयार किया जाएगा.>> वेलनेस प्लस कार्ड की कीमत 2,999 रुपये प्लस टैक्स है.>> इसमें फार्मेसी से जुड़े हर 2000 रुपये खर्च करने पर 30 रिवॉर्ड प्वॉइंट्स मिलेंगे.>> दूसरे खर्चों में हर 200 रुपये के खर्च पर 6 रिवॉर्ड प्वॉइंट्स मिलेंगे.>> इसके साथ सालाना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होगा, जो 31 मापदंडों पर होगा.>> हर महीने 12 फिटनेस सेशन होंगे जिसके ऑप्शन में जिम, योगा और जूम्बा शामिल हैं.>> इसके साथ कॉल पर अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन का बेनेफिट मिलेगा.>> आपके निर्धारित लक्ष्य के अनुसार डायट प्लान तैयार किए जाएंगे.>> फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन और फिटनेस असेसमेंट का फायदा भी मिलेगा.>> घरेलू एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का भी बेनेफिट है.>> सेंटर पर जिम, योगा और जूम्बा>> होम बेस्ड वर्कआउट सेशन>> सालाना हेल्थ चेकअप>> राउंड द क्लॉक डॉक्टर या काउंसलर हेल्पलाइन>> डायट प्लान