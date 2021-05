TransUnion Solution: यस बैंक की नई सर्विस, क्रेडिट कार्ड लेना होगा और आसान

निजी क्षेत्र के यस बैंक (Yes Bank) का क्रेडिट कार्ड (Credit) लेना अब और आसान हो जाएगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड जल्दी मिलेगा. दरअसल, यस बैंक ने ट्रांसयूनियन सॉल्यूशन (TransUnion solution) लागू करने की घोषणा की जिससे बैंक को अपने ग्राहक को क्रेडिट कार्ड जारी करने में कम समय लगेगा.यस बैंक ने कहा कि इस नए सर्विस को इस तरह डिजाइन किया जाएगा, जिससे डिजिटल और स्ट्रीमलाइन्ड ऑनबोर्डिंग प्रॉसेस आसान हो जाएगा. इस नए सर्विस में क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कस्टमर्स को कम डिटेल्स भरने होंगे और कोई फिजिकल पेपरवर्क नहीं होगा, जिससे क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी.इससे पहले बैंक को कस्टमर्स की जानकारी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए फोन पर बातचीत करनी होती थी, जो अधिक टाइम कंज्युमिंग था. लेकिन अब इसे डिजिटल प्रॉसेस से पूरी तरह बद दिया जाएगा. इस प्रक्रिया के तहत कस्टमर्स के आवेदन फॉर्म का एक लिंक भेजा जाएगा, जिसे अपने घर पर भरकर वे बैंक को डिजिटली भेज सकेंगे और इसके लिए वीडियो केवाईसी (Know Your Customer) किया जाएगा.यस बैंक के क्रेडिट कार्ड डिविजन के बिजनेस हेड रजनीश प्रभु ने कहा कि बैंक का यह कदम ग्राहकों को डिजिटल अनुभव देगा और इससे हमें अपने ग्राहकों को बेहतर और तेज सुविधाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि ट्रांसयूनियन सॉल्यूशन से बैंक और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा.