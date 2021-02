प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक (Yes Bank) ने फिक्स्ड डिपोजिट (Fixed Deposit) पर मिलने वाली ब्याज दरों को रिवाइज किया है. बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 4% से लेकर 7.5% तक इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहा है. यह ब्याज दर सामान्य लोगों के लिए 2 करोड़ रुपये से कम की एफडी के लिए है. बता दें कि यस बैंक अपने सभी ग्राहकों को शॉर्ट टर्म में मिनिमम 7 दिनों से लेकर लॉन्ग टर्म में 10 साल तक के लिए फिक्स्ड डिपोजिट (FD) की सुविधा देता है. कोरोना महामारी के चलते बैंक में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर (Rate of Interest) में पिछले कुछ समय में काफी गिरावट आई है.बैंक द्वारा किया गया बदलाव सभी टर्म डिपोडिट्स पर 8 फरवरी, 2021 से प्रभावी हो गया है. बैंक सभी फिक्स्ड डिपोजिट स्कीम्स पर रेगुलर कस्टमर्स के मुकाबले सीनियर सिटीजंस को कम से कम 50 बेसिस प्वाइंट अधिक इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है. वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए बैंक 4% से लेकर 7.5% तक इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहा है.7 days to 14 days - 3.5%15 days to 45 days - 4%46 days to 90 days - 4.50%3 Months to less than 6 Months - 5%6 Months to less than 9 Months - 5.50%9 Months to less than 1 year - 5.75%1 years to less than 2 years - 6.25%2 years to less than 3 years - 6.50%3 years to 10 years - 6.75%3 साल से कम समय की FD स्कीम्स पर वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अधिक ब्याज मिलेगा. वहीं, 3 साल से ऊपर के FD पर 0.75% अधिक ब्याज मिलेगा. यानी 7 से 14 दिन के FD पर सीनियर सिटीजंस को 4% तो 10 साल के FD पर 7.5% ब्याज मिलेगा.>> यस बैंक में एफडी अकाउंट खोलने के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट खोलें.>> उसके बाद मेनू में फिक्स्ड डिपॉजिट ऑप्शन को चुनें.>> अब एफडी के प्रकार का चयन करें जिसे आप खोलना और आगे बढ़ना चाहते हैं.>> इसके बाद, आपको जमा राशि भरने के बाद अगर आप 60 साल से ज्यादा के हैं तो सीनियर सिटीजंस ऑप्शन सिलेक्ट करें.>> अब जितने समय के लिए FD करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सबमिट पर क्लिक करें.