इस नंबर को मोबाइल में कर लें सेव, एक कॉल पर निपटा सकते हैं SBI से जुड़े कई काम

नई दिल्ली. अगर आप भी SBI के ग्राहक हैं तो आप घर बैठे ही कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. आप अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस के साथ ही पिछली 5 ट्रांजेक्शन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करने की देरी है. इस नंबर पर आप मैसेज करके भी अपने बैंक खाते का बैलेंस का विवरण हासिल कर सकते हैं.

SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. तो चलिए जानते हैं आपको किस नंबर पर कॉल करना है.

इस नंबर पर करें कॉल

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल पर ही कई सर्विस शुरू की हैं. अब ग्राहक घर बैठे ही एक फोन कॉल पर कई सर्विस का फायदा उठा सकता है. इसके लिए आप SBI के टोल फ्री नंबर 1800 1234 पर कॉल करके अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं.

Stay safe at home, we are there to serve you. SBI provides you a contactless service that will help you with your urgent banking needs.

Call our toll free number 1800 1234.#SBIAapkeSaath #StayStrongIndia #SBI #StateBankOfIndia #IVR #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI #AmritMahotsav pic.twitter.com/QZNzVgPzYd

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 20, 2022