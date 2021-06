करोड़पति ऑफर: झट से कमा लेंगे पूरे 2 करोड़ रुपये, बस करना होगा ये छोटा सा काम, फटाफट चेक करें डिटेल

नई दिल्ली. आजकल पैसा कमाना (Earn money) भला किसे पसंद नहीं होगा. हर कोई चाहता है कि कम मेहनत में अधिक से अधिक पैसें कमा लें. अगर आप भी कुछ घंटाें में करोड़ों की कमाई (how to be a crorepati?) करना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार ऑफर है. 31 जुलाई 2021 तक आपको 2 करोड़ कमाने का मौका मिल रहा है. यह मौका देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल (Indian Oil) दे रही है. आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में सबकुछ...



जानिए क्या है मौका?



दरअसल, Indian Oil का 'डीजल भरो, इनाम जीतो' (Diesel Bharo, Inaam jeeto) ऑफर चल रहा है. इस ऑफर में आपको किसी भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से डीजल भरवाना है. ऐसा करने पर आपका नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जिसमें से 2 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिलेगा. इस ऑफर का लाभ 18 साल के उम्र से अधिक कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है. इसकी जानकारी कंपनी ने ट्वीट करके दी है.



कैसे जीत सकते हैं 2 करोड़?



कंपनी के ट्वीट के मुताबिक, डीजल भरो, इनाम जीतो.. ऑफर का हिस्सा बनने के लिए आपको इंडियन ऑयल के किसी रिटेल आउटलेट्स पर कम से कम 25 लीटर या उससे अधिक का डीजल खरीदना होगा. शर्त यह है कि इसे एक ही बिल में खरीदना होगा. मतलब एक बार में ही आपको 25 लीटर डीजल खरीदना है. इसके अलग-अलग बिल नहीं होने चाहिए.कंपनी की बेवसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी.



आपको करना होगा SMS



25 लीटर या उससे ज्यादा डीजल खरीदने के बाद आपको जो सिंगल प्रिटेंड बिल मिलेगा. उस पर एक बिल नंबर और डीलर कोड (Dealer Code) होगा. उस कोड को 7799033333 नंबर पर SMS भेजना होगा.कंपनी को मैसेज भेजने के लिए आपको सबसे पहले डीलर कोड टाइप करना होगा इसके बाद स्पेस देनी होगी फिर बिल नंबर टाइप करें. इसके बाद में स्पेस देकर क्वांटिटी टाइप करें और 7799033333 नंबर सेंड कर दें.