यहां करें सिर्फ 150 रुपये जमा, नौकरी से पहले आपका बेटा बन जाएगा लखपति, जानें क्या है स्कीम?

नई दिल्ली. हर इंसान अपने बच्चों की भविष्य के लिए किसी न किसी तरह निवेश करते हैं. कोई बच्चों की शिक्षा, शादी और अन्य खर्चों के लिए निवेश करते हैं. अगर आप भी अपने बच्चों के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपको एक धांसू इन्वेस्टमेंट प्लान (Best Investment Plan for child) ने बारे में बता रहे हैं. दरअसल, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की एक ऐसी स्कीम है, जो बच्‍चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. इस प्लान का नाम है- एलआईसी की 'न्‍यू चि‍ल्‍ड्रन्‍स मनी बैक प्‍लान' (LIC New Children's Money Back Plan) आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में सबकुछ...



मेच्योरिटी की अवधि- एलआईसी के न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान का कुल टर्म 25 साल का होता है.



मनी बैक इंस्टॉलमेंट- इस प्लान के तहत एलआईसी बच्चे के 18 साल, 20 साल और 22 साल के होने पर बेसिक सम इंश्योर्ड की 20-20 फीसद राशि का भुगतान करती है. शेष 40 फीसद राशि का भुगतान पॉलिसी होल्डर के 25 साल पूरे होने पर किया जाएगा. इसके साथ ही सभी तरह के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा.



डेथ बेनिफिट- पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि के अलावा निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस दिया जाता है. डेथ बेनिफिट कुल प्रीमियम पेमेंट का 105 फीसदी से कम नहीं होगा.



इस पॉलिसी की खास बातें...



>> इस बीमा को लेने की न्यूनतम आयु 0 वर्ष है.



>> बीमा लेने की अधिकतम आयु 12 वर्ष.



>> इसकी न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपए है.



>> अधिकतम बीमा राशि की कोई सीमा नहीं है.



>> प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर-ऑप्शन भी उपलब्ध.