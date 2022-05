आसान हुई Digilocker सुविधा, व्हाट्सऐप के जरिए मिलेगी डिजिलॉकर की सेवा

नई दिल्ली. इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (WhatsApp) के यूजर्स के लिए खुशखबरी है. अब व्हाट्सऐप के जरिए भी डिजिलॉकर (DigiLocker) को एक्सेस किया जा सकता है. दरअसल, माईगव (MyGov) ने सोमवार को कहा कि नागरिक अब व्हॉट्सऐप के जरिए माईगव हेल्पडेस्क (MyGov Helpdesk) पर डिजिलॉकर सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे. इस पहल का मकसद सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच को आसान करना है.

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल- डिजिलॉकर का उद्देश्य लोगों को उनके डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के जरिए प्रामाणिक दस्तावेजों तक एक्सेस देना है. बता दें कि डिजिलॉकर सिस्टम में सुरक्षित रखे गए दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के समान माना जाता है.

In a major initiative to make government services accessible, inclusive, transparent, and simple, @mygovindia announces that citizens will now be able to use the MyGov Helpdesk on WhatsApp to access the #Digilocker service. pic.twitter.com/h3s6BPRkGF

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 23, 2022