ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड और रेमडेसिविर के लिए अब आपको नहीं होना होगा परेशान! Twitter पर मिलेगी सभी जानकारी, जानिए कैसे?

नई दिल्ली. कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है. बहुत से लोग कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जरूरी मेडिकल सहायता जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड और रेमडेसिविर के लिए परेशान है. ऐसे में अपनी जरूरत की चीजों की मांग लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं. जहां बड़ी संख्या में लोग एक-दूसरे की मदद भी कर रहे हैं. लेकिन ये मदद पर्याप्त नहीं है. जिसको ध्यान में रखते हुए माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter ने अपने प्लेटफॉर्म पर एडवांस सर्च फीचर पेश किया है जो यूजर्स को लेटेस्ट जानकारी और संसाधनों तक पहुंचने में मदद करेगा. इसी आप कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, चलिए जानते हैं...

ट्विटर पर मिलेंगे Medical Resources - ट्विटर ने अपने ट्वीट में कहा है कि, पूरे देश में लोग ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. जिससे वो लेटेस्ट जानकारी और संसाधनों को सर्च कर पाएं. जैसे-जैसे लोगों की आवाजाही बढ़ती है हम आपको कुछ ऐसी विशेषताओं की याद दिलाना चाहते हैं जो आपको तेजी से सर्च करने में मदद कर सकती हैं.

If you’d like to see Tweets that are close to your current location, type in a relevant hashtag in the search bar, tap the toggle button on the top right, and turn on ‘Near you’ under ‘Location’. You’ll have to turn on location settings for this to work. pic.twitter.com/BwQENGjduw