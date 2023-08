YouTube से लेकर रियल मैड्रिड तक, ये हैं X पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ब्रांड

नई दिल्ली. ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब (Youtube) के भारत में 15 साल पूरे हो गए हैं. इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा यूट्यूब के यूजर्स भारत में ही हैं. भारत में इस वक्त YouTube के 46 करोड़ यूजर्स हैं. यह एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जिसका स्वामित्व दिग्गज टेक कंपनी गूगल के पास है. क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला ब्रांड यूट्यूब है.

हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स (World of Statistics) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ब्रांड की एक लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में यूट्यूब, नासा, एक्स, सीएनएन ब्रेकिंग न्यूज, सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, पीएमओइंडिया, बीबीसीब्रेकिंग, चैंपियंस लीग, रियल मैड्रिड जैसे ब्रांड शामिल हैं.

Most followed brands on :

@YouTube: 79m followers

@NASA: 75m

@X: 66m

@cnnbrk: 63m

@CNN: 61m

@nytimes: 55m

@PMOIndia: 53m

@BBCBreaking: 51m

@ChampionsLeague: 49m

@realmadrid: 48m

@FCBarcelona: 47m

@espn: 47m

@NBA: 44m

— World of Statistics (@stats_feed) August 8, 2023