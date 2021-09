Zee Entertainment से पुनीत गोयनका को हटाने के लिए सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स ने इमरजेंसी बैठक बुलाई

Zee Entertainment के सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और OFI ग्लोबल चाइना LLC ने 11 सितंबर को लेटर लिखकर बोर्ड की इमरजेंसी बैठक बुलाई है. इन दोनों के पास Zee Entertainment के कुल पेड-अप शेयर कैपिटल की कुल 17.88 फीसदी हिस्सेदारी है.

यह बैठक 14 सितंबर को होने वाली है. इस बैठक का मकसद पुनीत गोयल, मनीष चोखानी और अशोक कुरियन को कंपनी के डायरेक्टर पद से हटाना है. पुनीत गोयनका कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) हैं. कंपनी ने 13 सितंबर को रेगुलेटर को इस मामले की जानकारी दी.

बैठक से पहले मनीष चोखानी और अशोक कुरियन ने इस्तीफा दिया

हालांकि कंपनी ने बताया कि बोर्ड की इमरजेंसी बैठक से पहले मनीष चोखानी और अशोक कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है. ये दोनों नॉन-एग्जीक्यूटिव नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे. चोखानी ने कहा कि कोविड के बाद हालात बदल गए हैं जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं. दोनों फंड ने दो नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नियुक्त करने की मांग की है.

इमरजेंसी बोर्ड बैठक 14 सितंबर को

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एडवाइजरी फर्म IIAS ने इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स को अशोक कुरियन और मनीष चोखानी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट करने को कहा है. Zee Entertainment की इमरजेंसी बोर्ड बैठक 14 सितंबर को होने वाली है.

कौन-कौन शामिल होगा

कंपनी में शामिल किए जाने वाले नए इंडिपेंडेंट डायरेक्र्स में सुरेंद्र सिंह सिरोही ( independent director, HFCL), नैना कृष्णा मूर्ति (founder and managing partner of K Law), रोहन धमीजा (senior partner, Analysys Mason) अरुण शर्मा (independent director, Welspun Enterprises and Jindal Steel), श्रीनिवास राव अड्डेपल्ली (director, Tata Communications Payment Solutions) और गौरव मेहता (India head, The Raine Group) हैं.

जी के शेयरों में 20 फीसदी से ज्यादा की तेजी

इनवेस्को की जी में 17.88 फीसदी हिस्सेदारी है. जुलाई 2019 में इनवेस्को ने कंपनी में 11 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए जी के प्रमोटर्स के साथ एक डील की थी. यह सौदा 400 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 4,224 करोड़ रुपये में हुआ था. लेकिन इसके बाद से जी के शेयरों में काफी गिरावट आई है. इस खबर के बाद जी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. मंगलवार को कंपनी के शेयर एनएसई पर 20 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 230 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहे हैं.