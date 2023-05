Zerodha ने किया AI पॉलिसी का ऐलान, नितिन कामथ ने दिया खास मैसेज, कर्मचारियों के लिए है खास

नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तेजी से लोगों की नौकरियों पर साया डालना शुरू कर दिया है. इससे लोगों को डर सता रहा है कि उनकी नौकरियां भविष्य में खत्म हो जाएगी. कुछ दिन पहले है दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले पांच वर्षों में एआई इंसानों के कई कामों पर कब्जा कर लेंगे. कई बड़ी-बड़ी कंपनियां Artificial Intelligence (AI) और मशीन लर्निंग पर आधारित टेक्नोलॉजी के जरिए अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं और नए-नए प्रोड्क्ट बना रही है.

इधर स्टॉक ब्रोकिंग का काम करने वाली Zerodha ने भी AI पॉलिसी का ऐलान कर दिया है. लेकिन इस ऐलान के साथ ही कंपनी के को-फाउंडर नितिन कामथ ने यह भी कहा कि इससे उनकी टीम के किसी भी सदस्य की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है. Zeordha ने अपने रोजाना के कामकाज पर AI को बेहद खास तरीके से अपनाया है.

We’ve just created an internal AI policy @zerodhaonline to give clarity to the team, given the AI/job loss anxiety. This is our stance:

“We will not fire anyone on the team just because we have implemented a new piece of technology that makes an earlier job redundant.” 1/8

— Nithin Kamath (@Nithin0dha) May 12, 2023