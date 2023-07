20 हजार करोड़ रुपये के एक स्कैम से लाखों भारतीयों पर असर, Zerodha वाले नितिन कामत ने साइबर रिस्क पर जताई चिंता

नई दिल्ली. दुनिया भर में डिजिटलीकरण बढ़ रहा है. इसके साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं. इस बीच दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जीरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर और सीईओ नितिन कामत (Nithin Kamath) ने साइबर रिस्क पर चिंता जताई है. उन्होंने साइबर क्रिमिनल द्वारा हमले की संभावना को कम करने के लिए एहतियाती कदम की जरूरत पर जोर दिया. ऐसे ही एक उपाय का सुझाव देते हुए उन्होंने यूजर्स से हर जगह टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Two-Factor Authentication) इनेबल करने के लिए कहा है.

कामत ने ट्वीट कर लिखा, “साइबर जोखिम सबसे बड़े फाइनेंशियल रिस्क में से एक है. मैंने 20 हजार करोड़ रुपये के एक घोटाले के बारे में सुना है, जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है. साइबर फ्रॉड का शिकार होने की संभावना को कम करने के लिए आप जो सावधानी बरत सकते हैं, वह है हर जगह टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को इनेबल करना.”

Cyber risk is one of the biggest financial risks. I heard of a single scam of Rs 20,000 crores that affected lakhs of Indians.

A precaution you can take to significantly reduce the odds of being a victim of cyber fraud is to enable two-factor authentication (2FA) everywhere. 1/12

