डॉलर के मुकाबले रसातल में रुपया, नितिन कामथ बोले- 82 का लेवल इतना खराब नहीं, बताई इसकी वजह

मुंबई. अमेरिकी में ब्याज दरों की बढ़ोतरी के बाद डॉलर मजबूत हो रहा है और इसके मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है. 81 का लेवल टच करने के बाद अब रुपया 82 की ओर बढ़ रहा है. रुपये में जारी इस गिरावट से हर कोई परेशान है लेकिन ब्रोकिंग फर्म जिरोधा के को-फाउंडर नितिन कामथ ने इस पर रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि डॉलर की तुलना में रुपये का 82 का स्तर उतना खराब नहीं है.

ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म जिरोधा के को-फाउंडर नितिन कामथ ने गुरुवार को इस बारे में ट्वीट किया. इसमें उन्होंने डॉलर के मुकाबले में रुपये में आई गिरावट की तुलना दुनिया की अन्य करेंसी में आई गिरावट के साथ की.

डॉलर के मुकाबले रुपया अन्य करेंसी के मुकाबले कम गिरा

नितिन कामथ ने ट्वीट के जरिए एक इंफोग्राफिक शेयर किया, जिसे देखकर पता चलता है कि रुपया पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले के सबसे कम गिरने वाली करेंसी में शामिल है. वहीं डॉलर की तुलना में सबसे बड़ी गिरावट 29.77 फीसदी की गिरावट जापानी की मुद्रा येन में आई है.

Rupee at 82 isn’t such a bad thing….US is too far anyway, for all else but dollar-denominated commodities…

If this trend continues, large companies might have to relocate out of the US to remain competitive. pic.twitter.com/tqTa1b3Sj2

— Nikhil Kamath (@nikhilkamathcio) September 29, 2022