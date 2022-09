फिट रहने पर कर्मचारियों को मिलेगी एक्स्ट्रा सैलरी और 10 लाख रुपये का इनाम, इस कंपनी ने दिया फिटनेस चैलेंज

नई दिल्ली. फाइनेंसियल सर्विस कंपनी जेरोधा (Zerodha) अपने कर्मचारियों को हेल्थ के प्रति जागरूक रखने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है. जेरोधा प्रमुख नितिन कामथ ने नई पहल में कर्मचारियों के लिए एक नया फिटनेस चैलेंज सेट किया है, ताकि उनके कर्मचारी वर्कआउट, एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए समय निकाले. इसके तहत कंपनी ने चैलेंज पूरा करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का बोनस और 10 लाख रुपये का मोटिवेशन अवॉर्ड देगी.

फिटनेस चैलेंज के तहत कर्मचारियों को कंपनी के फिटनेस ट्रैकर पर डेली एक्टिविटी टारगेट सेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा. सीईओ ने कहा, “अगले साल के 90% दिनों में जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पूरा करने वाले को एक महीने का सैलरी बोनस के रूप में मिलेगी.” इसके अलावा मोटिवेशन किकर के रूप में 10 लाख रुपये का एक लकी ड्रा भी होगा.”

350 कैलोरी रोज करना होगा बर्न

कामथ ने कहा कि फिटनेस चैलेंज ऑप्शनल होगा. इस चैलेंज में एक व्यक्ति को किसी भी रूप में प्रतिदिन कम से कम 350 एक्टिव कैलोरी बर्न करने की जरूरत होगी. उन्होने कहा, “कंपनी के ज्यादातर लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. बैठने और स्मोकिंग की आदत भी बढ़ रही हैं. ऐसे में कर्मचारियों को एक्टिव रखने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है. उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों और उनके परिवार में अच्छी आदतों को बढ़ावा मिलेगा.”

