Zerodha यूजर्स ध्यान दें..बैंक खाते पर 'ऑनलाइन चोर' डाल ना दे डाका, इसलिए ब्रोकरेज फर्म ने दी जरूरी सलाह

नई दिल्ली. शेयर बाजार की ब्रोकरेज फर्म Zerodha ने शुक्रवार को अपने यूजर्स को अहम चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया पर सक्रिय धोखेबाजों से आगाह किया है. ट्वीट करते हुए ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें जो फर्जी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं. इस बारे में ज़ेरोधा ने ट्वीट थ्रेड में अहम जानकारियां दीं और बताया कि कैसे इन साइबर अपराधियों से बचा जा सकता है.

ब्रोकरेज फर्म ने सुझाव दिया है कि एक यूजर्स को कभी भी उन ब्रांडों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए जो ब्लू टिक से सत्यापित नहीं हैं. हमेशा कंपनी से आधिकारिक फोन नंबर और ईमेल और ग्राहक सेवा अधिकारी के साथ बातचीत करनी चाहिए.

🚨 Beware

We’re seeing numerous cases of scamsters creating fake accounts on Twitter, Facebook, Telegram, etc., in the name of banks, brokers, and others. They are using these social media accounts to ask people to transfer to their bank accounts.

A few things to keep in mind.

— Zerodha (@zerodhaonline) November 25, 2022