नई दिल्ली. दुनिया के सबसे बदहाल देशों की सूची में दक्षिण अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को पहला स्थान मिला है. जाने-माने अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के एनुअल मिजरी इंडेक्स (Hanke’s Annual Misery Index- HAMI) के मुताबिक, जिम्बाब्वे आर्थिक तौर पर दुनिया का सबसे बदहाल देश है, जहां अधिकतर लोग नाखुश हैं. जिम्बाब्वे की हालात युद्ध झेल रहे यूक्रेन, सीरिया और सुडान से भी खराब है.

जिम्बाब्वे आसमान छूती महंगाई से त्रस्त है, जो पिछले साल 243.8 फीसदी पर पहुंच गया था. स्टीव हैंके ने देश की बदहाली के लिए राष्ट्रपति एमर्सन मनांगवा (Emmerson Mnangagwa) और सत्ताधारी पार्टी ZANU-PF की नीतियों को भी जिम्मेदार बताया है.

Thanks to stunning inflation, high unemployment, high lending rates, and anemic real GDP growth, Zimbabwe clocks in as the WORLD’S MOST MISERABLE COUNTRY in the Hanke 2022 Annual Misery Index. Need I say more? pic.twitter.com/0uhfnWQUyW

