जब करोड़पति बॉस बना डिलीवरी बॉय, घर-घर बांटा खाना, Zomato सीईओ पहला ऑर्डर लेकर अपने ही ऑफिस पहुंचे

नई दिल्ली. 31 दिसंबर को जब पूरा देश नये साल की शुरुआत का जश्न मना रहा थे उस वक्त ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप Zomato के लाखों फूड डिलीवरी बॉय ग्राहकों तक बिरयानी से लेकर पिज्जा तक खाने-पानी की चीजें पहुंचा रहे थे. ऐप पर फूड ऑर्डर की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि जोमैटो के सीईओ दीपेंदर गोयल खुद ने कमान संभाल ली और खाना डिलीवर करने पहुंच गए. इस मजेदार वाक्ये की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी.

31 दिसंबर को जोमैटो के सीईओ डिलीवरी ब्वॉय का जैकेट पहने खाने की डिलीवरी करने डोर टू डोर ऑर्डर लेकर पहुंच रहे थे. अपने इस अनुभव के बारे में उन्होंने ट्विटर पर बताया कि काम से एक घंटे का ब्रेक लेकर वो फूड डिलीवरी करने पहुंच गए. उन्होंने डिलीवरी ब्वॉय वाली जैकेट पहनी और लोगों को खाना डिलीवर किया.

My first delivery brought me back to the zomato office. Lolwut! https://t.co/zdt32ozWqJ pic.twitter.com/g5Dr8SzVJP

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) December 31, 2022