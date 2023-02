Zomato Everyday: महज ₹89 में मिलेगा घर जैसा खाना, जोमैटो ने शुरू की नई सर्विस

नई दिल्ली. अगर आप घर से दूर रहते हैं और घर जैसा खाना खाने के लिए तरसते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा देने वाली कंपनी जोमैटो (Zomato) ने घर जैसा भोजन अपलब्ध कराने के लिए ‘जोमैटो एवरीडे’ (Zomato Everyday) नाम से सेवा शुरू की है.

इस सर्विस की शुरुआती कीमत 89 रुपये है. यह फिलहाल गुरुग्राम में उपलब्ध है. इसके तहत उसके पार्टनर घरों में भोजन बनाने वाले ‘होम-शेफ’ (खानसामा) से संपर्क स्थापित करेंगे. कंपनी के सीईओ और फाउंडर दीपिंदर गोयल ने एक ब्लॉग पोस्ट में यह जानकारी दी है.

दीपिंदर गोयल ने क्या कहा?

गोयल ने बुधवार को ब्लॉग पर एक पोस्ट में बताया, ‘‘जोमेटो एवरीडे आपको अपने घर के करीब लाएगा, वह आपको ऐसा भोजन उपलब्ध करवाएगा जिससे आपको घर जैसा महसूस हो. हमारे भोजन साझेदार ‘होम-शेफ’ (खानसामा) के साथ मिलकर काम करेंगे. ये खानसामे आपको घर जैसा, परिपूर्णता से भरा भोजन किफायती दामों पर बस कुछ मिनटों में उपलब्ध करवाएंगे और हर व्यंजन बहुत प्यार और देखरेख के साथ बनाएंगे.’’

Introducing Zomato Everyday – experience the comfort of affordable homely meals delivered to your doorsteps.

With menus designed by real home chefs, we hope this reminds you a little of your home. ❤️

Read more here: https://t.co/y3FzSFBETE#ZomatoEveryday

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) February 22, 2023