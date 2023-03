कई बड़ी परीक्षाएं पास करने वाला ChatGPT इंग्लिश में हुआ फेल! वायरल हुआ रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली (ChatGPT Fail Examples). सोशल मीडिया पर इन दिनों चैटजीपीटी की धूम है. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेटेस्ट सोर्स है. इसके जरिए काम आसान होने का दावा किया जा रहा था. चैटजीपीटी की क्षमता को आंकने के लिए इससे कई परीक्षाएं दिलवाई गईं (Artificial Intelligence Chatbot). उनमें से ज्यादातर में रिजल्ट अच्छा रहा था.

चैटजीपीटी ने GRE जैसी लॉ की कठिन परीक्षा पास करके लोगों को चिंता में डाल दिया था. भारतीय परीक्षा की बात करें तो चैटजीपीटी यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) में फेल हो गया था. अब एआई चैटजीपीटी अंग्रेजी परीक्षा में भी फेल हो गया है (AI ChatGPT). इसका रिजल्ट देखकर ट्विटर यूजर्स काफी खुश हैं.

साबित की है गजब काबिलियत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैटजीपीटी ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको हैरान करके रखा हुआ है. कठिन सवालों के जवाब देने, ईमेल लिखने, बहाने बनाने से लेकर असाइनमेंट पूरा करने व कॉन्ट्रैक्ट बनाने तक में ChatGPT का इस्तेमाल किया गया है. इसने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक पेंसिल्वेनिया के व्हार्टन स्कूल के एमबीए प्रोग्राम की परीक्षा को भी पास कर लिया.

असफलता पर खुश हुए लोग

हाल ही में इस एआई ने यूनिफॉर्म बार एग्जाम, एलएसएटी, जीआरई और एपी एग्जाम पास किए थे. चैटजीपीटी ने भले ही इन सभी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन एक परीक्षा ऐसी भी है, जिसमें एआई भी फेल हो गया. दरअसल, चैटजीपीटी English language and Literature के एग्जाम में फेल हो गया है. सोशल मीडिया पर इसकी खुशी मनाई जा रही है.

there’s something so beautiful about ChatGPT passing everything *except* English literature, which neatly exposes its pretty severe limitations https://t.co/96a7HwMcav

