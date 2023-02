Career Tips: बी.टेक या बी.ई? कौन-सी फील्ड है बेहतर, जानें फर्क और करियर ऑप्शन

Career Tips: इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों के मन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि वे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (B.Tech) करें या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E) और दोनों डिग्री के बीच क्या अंतर होता है. इस प्रश्‍न के उत्‍तर के लिए छात्रों को पहले यह समझना होगा कि बी.ई. और बी.टेक का आज समय में एक जैसा ही मूल्य है. हालांकि इसके बाद भी इनमें काफी अंतर है.

बी.टेक और बी.ई के बीच समानता (Similarities Between BE and B.Tech)

1)यह दोनों कोर्स मान्यता प्राप्त हैं और छात्रों को समान अवधारणाओं का ज्ञान प्रदान करते हैं.

2)बीई और बीटेक दोनों के पास विदेश में करियर ग्रोथ और नौकरी के अवसर समान हैं और अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं.

3)बीई और बीटेक दोनों कोर्स में दाखिला के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (राष्ट्रीय या राज्य स्तर) उत्तीर्ण करनी होती है.

बी.टेक और बी.ई के बीच अंतर (Difference between B.Tech and B.E.): सबसे बड़ा अंतर यह है कि बी.ई जहां अधिक नॉलेज व थ्‍योरी पर आधारित है, वहीं बीटेक स्किल डेवलप करने पर जोर देता है. इसके कारण, बी.टेक का सिलेबस अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार स्किल में परिवर्तन होता रहता है. साथ ही बी.टेक छात्रों के लिए इंटर्नशिप और औद्योगिक सर्वे अनिवार्य है. वहीं बी.ई छात्रों के लिए यह अनिवार्य नहीं है.

बी.टेक व बी.ई. का सिलेबस (B.Tech and B.E. syllabus): बी.टेक कोर्स पहले वर्ष से ही शाखाओं के मुख्य विषयों पर केंद्रित है. बी.ई का सिलेबस डेटा और सिद्धांत पर अधिक आधारित है.

बी.टेक या बी.ई. में कौन-सा कोर्स बेहतर (B.Tech or B.E., Which Course is Better): यदि कोई छात्र हार्डवेयर के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए बीई क्षेत्र अधिक उपयुक्त है. वहीं अगर छात्र ऐसे क्षेत्र में शामिल होना चाहते हैं, जहां हार्डवेयर को संशोधित करके अधिक कुशल या आकर्षक बनाया जाता है, तो इनके लिए बीटेक पाठ्यक्रम अधिक उपयुक्त है.छात्र अपनी रुचि, स्किल और भविष्य की अपनी योजनाओं के आधार पर इनमें से किसी एक क्षेत्र को चुन सकते हैं.

बी.ई और बी.टेक के बाद जॉब के अवसर (Job opportunities after BE and BTech): दोनों ही कोर्स करने के बाद छात्र या तो नौकरी या उच्च शिक्षा का विकल्प चुन सकते है. बी.ई व बी.टेक पूरा करने के बाद छात्र एमई, एमबीए और एमएससी जैसे कोर्स करने के अलावा एमटेक/एमएस जैसे डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकता है. वहीं छात्र चाहे तो एमबीए भी कर सकता है.

