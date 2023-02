Best Share Market Course: शेयर मार्किट के ये कोर्स बना देंगे मालामाल

Best Share Market Course: आपने सुना होगा शेयर बाजार में पैसा लगाने से जल्दी बढ़ता है. लेकिन यहां से पैसा वो कमाते हैं, जिन्हें इस काम की नॉलेज होती है. नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी होती है फिर काम. जानिए ये काम कैसे होता है, इसे यहां समझिए. जब किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उसमें होने वाले प्रोफेट में भी पैसा लगाने वाले का हिस्सा होता है. उसी हिस्से को शेयर कहते हैं. इसी तरह पहले से चल रही या नई कंपनी का कोई भी शेयर खरीदने वाला उसका हिस्सेदार बन जाता है. कंपनी के शेयर बेचने और खरीदने वालों के बीच दलाल भी काम करते हैं. शेयर मार्केट में काम करने के लिए पहले उस फील्ड की पढ़ाई करनी होगी. जानिए कौन से कोर्स फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

डिप्लोमा इन स्टॉक मार्किट- इस कोर्स की अवधी 12 महीने की है. इसे करने वालों की सैलरी की शुरुआत 25-40 हजार तक होती है. इसे करने वालों को इन्क्लूजन थ्योरी, प्रैक्टिकल, फंडामेंटल & टेक्निकल की पढ़ाई की जाती है.

NSE academy- एनईएस कई तरह के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफर करती है. जिसमें 1- NSE Academy’s Certified Market Professional (NCMP), 2- NSE academy certification in financial markets – NCFM, 3- NCFM foundation, intermediate, advanced courses. 4- NSE FinBasic और 5- Certified market professional NCMP, 6- Proficiency certificate कोर्स शामिल हैं. इन कोर्सेज का स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑनलाइन टेस्टिंग और फाइनेनशियल मार्केट ऑप्रेट करने की समझ का दायरा बढ़ाता है.

-BSE academy भी कई कोर्स ऑफर करती है. यहां पर खासकर उन लोगों के लिए कोर्स है जो मार्किट इन्वेस्टर्स हैं और मार्केट के लिए अपनी नॉलेज पॉलिश करना चाहते हैं. इनमें से कुछ सर्टिफिकेट कोर्स यहां बताए जा रहे हैं. 1- Risk management. 2- Fundamental analysis. 3- Technical analysis. 3- Stock market. 4- Bond market

5- Investment banking. 6- Equity research.

NIFM – National Institute of Financial Markets की शरुआत 1993 में वित्त मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है. यहां भी स्टॉक मार्किट कोर्स कराए जाते हैं, उनमें से कुछ यहां बताए जा रहे हैं.

1- Post-graduate diploma फाइनेंनशियल मैनेजमेंट

2- Post-graduate diploma रिसर्च एनालिसिस

3- Fellow programme in Management – FPM

4- NIFM Certified फंडामेंटल एनालिसिस

5- NIFM certified टेक्निकल एनालिस्ट

5- NIFM certified स्मार्ट इनवेस्टर

6- NIFM certified प्रिप्रेशन मॉड्यूल

