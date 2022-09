mystery shopper: शॉपिंग पसंद है तो बनें मिस्ट्री शॉपर, जानें योग्यता, सैलरी और स्कोप

हाइलाइट्स शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए यह काम उनकी कमाई का जरिया बनेगा है. इसमें किसी विडियो के माध्यम से प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग से लेकर उसके उपयोग तक के बारे में डिस्क्राइब करना होता है.

how to became mystery shopper: शॉपिंग मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म में भी सक्रिय होती जा रही है. क्या कभी सोचा है कि रियल हैप्पीनेस देने वाली शॉपिंग से कमाई भी की जा सकती है. मिस्ट्री शॉपिंग के ज़रिए चीजों को जांच परख कर उससे मोटी कमाई भी की जा सकती है. आइए हम बात करते हैं की मिस्ट्री शॉपर कैसे कमाई करते हैं और इसका क्या स्कोप है.

मिस्ट्री शॉपर का काम

शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए यह काम न केवल उनकी कमाई का जरिया है बल्कि काम के जरिये इंसान को बेहतर गिफ्ट मिल सकते हैं. मिस्ट्री शॉपर के तौर पर एक व्यक्ति को कंपनियों के किसी प्रॉडक्ट और उनकी सर्विस को लेकर सही फीडबैक देना पड़ता है. इसमें किसी विडियो के माध्यम से उसकी अनबॉक्सिंग से लेकर उसके उपयोग तक के बारे में डिस्क्राइब करना होता है.

कैसे बनें मिस्ट्री शॉपर

आज के युग में किसी भी काम को शुरु करने के लिए बस एक बार सोचने की ही जरूरत है. मिस्ट्री शॉपर बनने के लिए किसी डिग्री या कॉलेज की जरुरत नहीं पड़ती है. इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है क्योंकि मिस्ट्री शॉपिंग के लिए काम और उसके बारे में बताने के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही ज्यादा एक्टिव है. मिस्ट्री शॉपर के सभी कार्यों को ऑनलाइन ही मैनेज किया जाता है.

क्या है कमाई

मिस्ट्री शॉपर की कमाई की बात करें तो यह असाइनमेंट पर निर्भर करता है. अगर एक महीने में तीन से चार असाइनमेंट मिलते हैं, तो इससे हजारों रुपये में कमाई कर सकते हैं. इसमें हर असाइनमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं इसलिए इनकी इनकम कभी कम और कभी ज्यादा भी जाती हैं.

मिस्ट्री शॉपर प्लैटफॉर्म

आजकल भारत में मिस्ट्री शॉपिंग का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है. यहां पर छोटी बड़ी हर तरह की भी कंपनियां मिस्ट्री शॉपर्स की सेवा ले रहे हैं.भारत में फ्लोरवॉक के साथ साथ एमआरएसएस इंडिया, रेड क्वांटा, सुमेरू सॉल्यूशन समेत कई अन्य कंपनियां मौजूद हैं

