बिहार NEET रैंक लिस्ट 2020 bceceboard.bihar.gov.in पर जारी, ये है डायरेक्ट लिंक

नई दिल्ली. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UGMAC 2020 के पहले और दूसरे दौर की संयुक्त मेडिकल कॉलेज-वाइज ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी कर दी है. अभ्यर्थी बिहार NEET रैंक को bceceboard.bihar.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं.edBihar NEET rank list 2020 इस डायरेक्ट लिंक से करें चेकhttps://bceceboard.bihar.gov.in/pdf_Web/UGMAC20_CFSR_OCRANK.pdfBihar NEET rank list 2020 ऐसे चेक करें-bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर ‘UGMAC’ और “Download Combined (First & Second Round) Opening and Closing Rank of UGMAC-2020” पर क्लिक करें.-Bihar NEET rank list 2020 pdf फॉर्मेट में खुलेगी.-स्क्रोल करें और रैंक चेक करें-लिस्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें.