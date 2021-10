Blog Tips Career: अपने ब्लॉग को बनाएं कमाई का जरिया, इस तरह से बढ़ाएं ट्रैफिक

नई दिल्ली (Blog Tips Career): डिजिटल होती दुनिया (Digital Media) में हर उम्र के लोग अपने ब्लॉग आदि बनाकर काफी एक्टिव हैं. जो भी जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, वह उसी में अपना शानदार ब्लॉग क्रिएट कर लेता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर ब्लॉगर एक ब्लॉग से ही सक्सेसफुल नहीं हो जाता है. जानिए कुछ ऐसे टिप्स (Blog Tips) और ट्रिक्स, जिनसे आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं (How To Increase Traffic On Blog).

आज-कल ऐसे बहुत लोग हैं, जो ब्लॉगिंग (Blogging Tips) की दुनिया में ही अपना करियर (Career Tips) संवार रहे हैं. ब्लॉगर बनने के लिए आपके अंदर लिखने की अच्छी कला होनी चाहिए, साथ ही कॉन्टैक्ट्स भी सॉलिड होने चाहिए. आप जिस भी टॉपिक (Blog Topic) के बारे में लिख रहे हैं, उस पर अपनी रिसर्च दुरुस्त रखें. साथ ही अपने ब्लॉग की मार्केटिंग पर भी पूरा ध्यान दें.

ट्रैफिक के लिए चुनें सही टॉपिक

ब्‍लॉग से कमाई करने के लिए जरूरी है कि आप सही टॉपिक चुनकर उस पर आर्टिकल लिखें. भारत में जॉब (Job) और करियर (Career) जैसे कीवर्ड्स (Trending Keywords) को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है. गूगल पर गवर्नमेंट जॉब (Government Job), सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) को हाई सर्च टॉपिक कैटेगरी (High Search Topic) में रखा जाता है और इस पर हजारों से लेकर लाखों तक में व्यूज आ जाते हैं. सेहत, पैसे कमाने के तरीके, फूड, लाइफस्‍टाइल (Lifestyle), मोटिवेशन जैसे टॉपिक भी खूब हिट रहते हैं.

ब्लॉग के डिजाइन से बदलेगी किस्मत

किसी भी ब्‍लॉग की शुरुआत करना आसान नहीं होता है. एक अच्छे नाम के साथ ही प्रोफेशनल दिखने वाला ब्लॉग डिजाइन (Blog Design) तैयार करना आसान नहीं है. एक स्‍टडी में बताया गया है कि 38% विजिटर किसी ब्लॉग को बिना पढ़े छोड़ देते हैं क्योंकि उसका डिजाइन अच्‍छा नहीं होता है. इसी लिए ब्लॉग को यूजर फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी होता है.

कंटेंट और कीवर्ड का रखें ख्याल

आप जिस टॉपिक पर पोस्ट लिखना चाहते हैं, उस पर अच्छी तरह से रिसर्च करें. अगर उसे कोई सर्च नहीं करेगा तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी. कीवर्ड रिसर्च (Keyword Research) करने के लिए गूगल (Google) पर टॉपिक सर्च करें और उससे रिलेटेड पोस्ट देखें. आप keyword planner और Ubersuggest जैसे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स (Keyword Research Tools) की मदद ले सकते हैं. ज्यादा सर्च वैल्यू वाले कीवर्ड्स का ही इस्तेमाल करें.

सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल जरूरी

अपने ब्लॉग पोस्ट को हिट कराने के लिए उसे सोशल मीडिया (Social Media) पर जरूर शेयर करें. इससे ब्लॉग पर ट्रैफिक (How To Increase Blog Traffic) बढ़ेगा. अपने दोस्तों और परिजनों से ब्लॉग शेयर करने के लिए कहें और उनका फीडबैक भी लें. इससे आपको उसे सुधारने में काफी मदद मिलेगी और आप ज्यादा यूजर फ्रेंडली कंटेंट तैयार कर सकेंगे.