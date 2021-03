BSEB 12th Topper 2021: 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने किया टॉप, देखें टॉपर्स की पूरी सूची

नई दिल्ली. बिहार बोर्ड की 12वीं के नतीजे आते ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी हो गई है. सभी संकायों में 5 5 टॉपर्स की लिस्ट जारी की गई है. इस बार आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों ही स्‍ट्रीम में छात्राओं ने टॉप क‍िया है.बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में जारी किया गया. इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनन्द किशोर उपस्थित रहें.मधु भारती ने पाए 463 नंबर, रैंक 1कैलाश कुमार ने पाए 463 नंबर, रैंक 1नंदनी भारती ने पाए 461 नंबर, रैंक 2अभिषेक कुमार ने पाए 460 नंबर, रैंक 3श्वेता रानी ने पाए 458 नंबर, रैंक 4शालवी कुमारी ने पाए 455 नंबर, रैंक 5प्रिया कुमारी ने पाए 455 नंबर, रैंक 5सुंगधा कुमारी ने पाए 471 नंबर, रैंक 1MD चांद ने पाए 470 नंबर, रैंक 2प्रिति सिंह ने पाए 468 नंबर, रैंक 3MD एहतेशाम ने पाए 468 नंबर, रैंक 3शाहिमा बानों ने पाए 467 नंबर, रैंक 4चौथी रैंक पर तीन स्टूडेंट्स हैं.शिवानी कुमारी और पियूष साहा ने पाए 465 नंबर, पांचवीं रैंकसोनाली कुमारी ने पाए 471 नंबर, रैंक 1अमन राज, नवीन कुमार ने पाए 470 नंबर, रैंक 2MD शाक़िब ने पाए 469 नंबर, रैंक 3कल्पना कुमारी ने पाए 468 नंबर, रैंक 4पियांशु राज ने पाए 466 नंबर, रैंक 5-77.97% कला संकाय में पास हुए.-91.48% कॉमर्स में पास हुए.-76.28% साइंस में पास हुए.-बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में इस बार 78.04 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं.-मधु भारती और कैलाश कुमार संयुक्त रूप से टॉपर 463 अंक 92.6%.-कला और विज्ञान में एक छात्र और छात्रा ने टॉप किया, ज्वाइंट तौर पर.-10 लाख 45 हजार 950 छात्र पास.बोर्ड की अधिकारिक Biharboardonline.bihar.gov.in या biharboard.online पर जाएं.वेबसाइट पर दिए गए 12वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.अब अपना रोल नंबर सबमिट करें.आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.1- गूगल पर https://hindi.news18.com/ टाइप करें.2- वेबसाइट खुलेगी.3- करियर सेक्शन पर क्लिक करें.4- बिहार बोर्ड से जुड़ी किसी भी खबर पर क्लिक करें. उसमें दिए इस फ्रेम में मांगी गई डिटेल भर कर, रजिस्टर पर क्लिक करें.5- रजिस्टर करने के बाद, लिखा आएगा- thanks for registering with us, we will keep you updated about the results. (हमारे साथ पंजीकरण करने के लिए धन्यवाद, हम आपको परिणामों के बारे में अपडेट रखेंगे.)6- रिजल्ट जारी होने पर छात्र बिना रिजस्टर किए ही डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकेंगे.