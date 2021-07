Career Guidance: प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर बनाएं बेहतरीन करियर

नई दिल्ली. भारत (India) में मेक इन इंडिया (Make in India) और स्टार्टअप (Startup) सेक्टर जैसे कैंपेन (Campaign) के चलते एंटरप्रेन्योर्स (Entrepreneurs) की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसके चलते तमाम कंपनियों (Comp/anies) में प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स (Product Management Professional) की डिमांड भी बढ़ रही है. अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्षेत्र में रूचि और इससे सम्बंधित जानकारी रखते हैं तो आप भी प्रोडक्ट मैनेजर (Product Manager) के तौर पर बेहतरीन करियर (Career) बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या हैं प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर करियर की संभावनाएं (Opportunities).एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम कंपनी की ब्रांडिंग (Branding) और प्रोडक्शन (Production) से संबंधित होता है. इसके तहत प्रोडक्ट प्लानिंग (Planning), रिसर्च (Research), क्रिएशन, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग Manufacturing), पैकेजिंग, लेवलिंग, प्राइसिंग, सेल्स और मार्केटिंग (Marketing) संबंधी सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं. प्रोडक्ट मैनेजर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्किट में बनाए रखने और नए प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार करने की जिम्मेदारी संभालता है. प्रोडक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी किसी भी कंपनी में एक जूनियर CEO के बराबर होती है.एक प्रोडक्ट मैनेजर में इन्नोवेटिव थिंकिंग और क्रिएटिव होना जरूरी होता है. इसके अलावा उसमें टीम वर्क के गुण, नए मार्केटिंग ट्रेंड्स की समझ, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल योग्यता और लीडरशिप स्किल्स होना बहुत जरूरी है.अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपका किसी भी फील्ड में 12वीं पास होना जरूरी है. कुछ इंस्टिट्यूट्स 12वीं के बाद ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड में 2 साल का डिप्लोमा (Diploma) कोर्स ऑफर करते हैं. इसके अलावा अगर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E.), बीटेक (B.Tech) या पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं. इन कोर्सेज के बाद आपको इस फील्ड में आसानी से प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर जॉब (Job) मिल सकती है.