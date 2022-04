Career Guidance: लाखों में सैलरी के लिए बेस्ट हैं ये करियर ऑप्शन, 12वीं के बाद करें इनकी पढ़ाई

नई दिल्ली (Career Guidance, Jobs In India, Career and Job). 12वीं के बाद सही करियर ऑप्शन चुनना आसान नहीं होता है. इसके लिए करियर काउंसलर से गाइडेंस लेने के साथ ही अपने सीनियर्स और टीचर्स आदि की भी मदद ली जाती है (Career Guidance). अगर आप इस साल 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे या हो रहे हैं और ग्रेजुएशन में सही करियर ऑप्शन को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं तो यह लेख खास तौर पर आपके लिए है (Career Options After 12th).

बीते कुछ सालों के जॉब मार्केट पर नजर डालें तो प्रोफेशनल कोर्स (Professional Course) की काफी डिमांड बढ़ी है. सिर्फ यही नहीं, अब लोग स्किल बेस्ड जॉब पर भी ज्यादा फोकस रखते हैं (Jobs In India). वहीं, ज्यादातर युवा पैशन को ही प्रोफेशन बनाने की कोशिश भी करते हैं. अगर आप भी ट्रेंडिंग नौकरी की तलाश में हैं तो जानिए कुछ ऐसे करियर ऑप्शन, जहां आपका भविष्य चमक सकता है (Career and Job).

सिस्टम एनालिस्ट

बच्चे हों या बड़े, आज-कल हर किसी की दुनिया स्मार्टफोन और लैपटॉप पर सिमट कर रह गई है. इसीलिए मार्केट में सिस्टम एनालिस्ट की डिमांड भी बढ़ गई है. सिस्टम एनालिस्ट को सरल शब्दों में आईटी फील्ड का स्‍पेशलिस्‍ट कहा जाता है. इनका वार्षिक पैकेज लगभग 10 से 16 लाख रुपये तक का होता है.

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कोडिंग के जरिए हाई क्वॉलिटी की डिजाइन तैयार करते हैं. जॉब ट्रेंड की रिपोर्ट के अनुसार, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को हर साल कम से कम 25 से 30 लाख रुपये तक का पैकेज मिलता है. यह पैकेज अनुभव के आधार पर बढ़ता जाता है.

डेटा साइंटिस्ट

डेटा चोरी या लीक होने की खबरें आम हो चुकी हैं. डेटा साइंटिस्‍ट एनालिटिकल स्‍पेशलिस्‍ट होते हैं. इनका काम डेटा को मैनेज करना होता है. डेटा साइंटिस्ट का सालाना पैकेज कम से कम 15 लाख रुपये तक का होता है.

ये भी पढ़ें:

Online Interview Tips: क्या आप ऑनलाइन इंटरव्यू देने वाले हैं? इस तरह करें तैयारी

Board Results: क्या आप रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं? इन टिप्स से कूल रखें माइंड

Tags: Career Guidance, Job and career, Job and growth, Jobs in india